На ремонт четырех школ в Кизляре планируют потратить около 20 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 10 февраля./ТАСС/. Власти дагестанского Кизляра на ремонт четырех школ в 2022 году планируют направить порядка 20 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"На ремонт четырех школ Кизляра в 2022 году направят более 19 млн рублей. На полученные средства в рамках региональной программы планируют капитально отремонтировать прогимназию, школы №3, №9 и №11", - говорится в сообщении.

Ранее распоряжением правительства России Дагестану выделили средства из федерального бюджета для ремонта школ в объеме: на 2022 год - 4,2 млрд рублей, на 2023 год - 2,5 млрд рублей. Выделенные средства в том числе потратят на оснащение оборудованием школ, в которых будет осуществляться капремонт. Ожидается, что в учебных заведениях обновится инвентарь, компьютерная техника и лабораторное оборудование.