В Северной Осетии построят технопарк

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 февраля. /ТАСС/. Технопарк будет создан на промышленных территориях Северной Осетии. Об этом стало известно на встрече главы республики Сергея Меняйло с главным специалистом Управления имущественных активов АО "ОПК" Сосланом Макоевым, руководителем аппарата директора по развитию бизнеса АО "Росэлектроника" Дмитрием Патраковым и генеральным директором ООО "Национальное аналитическое агентство" Олегом Войтенко.

"Я попрошу вас провести анализ существующего рынка и конкретно обозначить, что надо для создания технопарка на предлагаемой территории. Мы готовы сегодня предоставить все условия для бизнеса и отдать промышленные территории в оборот. Во многих регионах страны сегодня по факту не хватает промышленных площадок. У нас их - избыток. И их нужно использовать грамотно", - сказал Меняйло.

Гости подтвердили свою заинтересованность в проекте, отметив, что государственной корпорацией будут проведены предварительные расчеты финансовых затрат на реализацию проекта по использованию промышленных площадей на территории региона.

Дальнейшие действия по созданию технопарка планируется обсудить на очередном совещании Минпромторга РФ.

Президент РФ Владимир Путин по итогам рабочей встречи с Сергеем Меняйло, которая прошла в августе 2021 года, дал поручение правительству РФ совместно с органами исполнительной власти РСО - Алания и "Ростехом" проработать вопрос развития предприятий обрабатывающей промышленности Северной Осетии, в том числе, производящих продукцию двойного назначения.