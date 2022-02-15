В Кабардино-Балкарии расширят до четырех полос 23 км трассы "Кавказ"

НАЛЬЧИК, 15 февраля. /ТАСС/. Специалисты проведут работы по расширению 23 км автодороги Р-217 "Кавказ" на территории Кабардино-Балкарской Республики, сообщается на сайте Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

"Работы на 8-километровом участке дороги от границы со Ставропольем до Куба-Табы завершат в 2023 году, а 15-километровый отрезок Аргудан - граница с Северной Осетией расширят до конца 2024 года. Дорожники расширят земляное полотно и переустроят дорожную одежду, обновят элементы обустройства участков и обеспечат водоотвод, а в населенных пунктах установят новые линии электроосвещения", - говорится в сообщении.

Кроме того, до конца года в республике также капитально отремонтируют пять мостов, три из которых расположены на трассе "Кавказ". Это, в частности, мост через суходол в Куба-Табе, правый мост через Чегем в одноименном городе и правый мост через Лескен под Анзореем. А рядом с поселком Эльбрус обновят мост над Баксаном на автодороге А-158 и еще один через реку Хеу рядом с Аушигером на А-154. Помимо этого, планируется, что к августу завершат ремонт подземного пешеходного перехода в Чегеме на 444-м км трассы "Кавказ".

В республике также планируется устроить защитные слои на 16-километровом отрезке дороги от озера Тамбукан до транспортной развязки на обходе Пятигорска.

В оперативном управлении ФКУ Упрдор "Кавказ" в Кабардино-Балкарской Республике - более 395 км автомобильных дорог общего пользования федерального значения. Протяженность трассы "Кавказ" по семи субъектам СКФО составляет 775 км.