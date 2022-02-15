Тоннели на высокогорном участке дороги к местам отдыха в КБР отремонтируют за два года

НАЛЬЧИК, 15 февраля. /ТАСС/. Тоннели на высокогорном участке федеральной трассы, ведущей к популярным туристическим местам в Черекском районе Кабардино-Балкарии (КБР) отремонтируют в ближайшие два года. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе главы и правительства республики.

Планы развития федеральной сети автомобильных дорог на территории КБР обсуждены в ходе встречи главы региона Казбека Кокова с начальником ФКУ Упрдор "Кавказ" Александром Лукашуком 15 февраля. В оперативном управлении Упрдор "Кавказ" в КБР - более 395 км автомобильных дорог общего пользования федерального значения.

"В настоящее время разрабатывается проект на "Капитальный ремонт тоннеля №1 на км 45+201 автомобильной дороги А-154 Урвань - Верхняя Балкария - Уштулу" и "Капитальный ремонт тоннеля №2 на км 45+627 автомобильной дороги А-154 Урвань - Верхняя Балкария - Уштулу" в соответствии с нормативными требованиями, которые планируются к реализации Росавтодором. Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт автомобильной дороги А-154 Урвань - Верхняя Балкария - Уштулу. Проектом предусмотрены берегоукрепительные работы, замена дорожной одежды и элементов обустройства. Общая стоимость - 457,4 млн рублей, протяженность 8,3 км. При выделении Росавтодором денежных средств в 2022-2023 годах планируется реализация объекта", - говорится в сообщении.

Федеральная трасса ведет к высокогорному селению Верхняя Балкария, к урочищу Уштулу и доводит до границы с Грузией. В этом направлении туристический поток за последние годы кратно увеличился.

Как ранее во вторник сообщали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ" до конца 2024 года в КБР до четырех полос расширять 23 км трассы "Кавказ". Кроме того, до конца года в республике капитально отремонтируют пять мостов, три из которых расположены на трассе "Кавказ". Рядом с поселком Эльбрус обновят мост над Баксаном на автодороге А-158 и еще один через реку Хеу рядом с Аушигером на трассе А-154. Помимо этого, планируется, что к августу завершат ремонт подземного пешеходного перехода в Чегеме на 444-м км трассы "Кавказ". Планируется устроить защитные слои на 16 километровом отрезке дороги от озера Тамбукан до транспортной развязки на обходе Пятигорска.

Казбек Коков особо акцентировал внимание на важности развития сети федеральных дорог в рекреационных зонах республики как одного из главных условий развития туристической сферы экономики, отметили в его пресс-службе. "В ходе встречи говорилось о продолжении работы в части содержания и ремонта автодорог общего пользования Кисловодск - Долина Нарзанов - Джылы Суу - Эльбрус и Малка - Ингушли. Достигнута договоренность о передаче этих дорог в федеральную собственность с целью приведения их в нормативное состояние. Данные участки дороги станут одними из самых современных и безопасных на Северном Кавказе", - добавили в пресс-службе Кокова.