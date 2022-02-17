Три библиотеки нового поколения появятся в КБР по нацпроекту "Культура" в 2022 году

НАЛЬЧИК, 17 февраля. /ТАСС/. Три библиотеки нового поколения с современным оборудованием появятся в Кабардино-Балкарии (КБР) по нацпроекту "Культура" в 2022 году. Об этом сообщили в региональном Минкультуры.

"Библиотеки нового поколения появятся в Нальчике и Тырныаузе. В ходе модернизации отремонтируют помещения, будет создано современное библиотечное пространство и подключен интернет. Также планируется обновление книжного фонда и закупка новой мебели", - говорится в сообщении.

В библиотеках нового поколения будет доступна 3D-техника и программы виртуальной реальности. Для проведения встреч городских молодежных объединений создадут кино- и книжные клубы.

В прошлом году библиотеки нового поколения появились в Нальчике и селении Хатуей Лескенского района КБР. Они были переоборудованы под современный многофункциональный информационно-культурный центр.

Модельные библиотеки создаются в регионах страны в рамках нацпроекта "Культура". Модельный стандарт предусматривает создание современного библиотечного пространства, отвечающего запросам посетителей разных возрастов и потребностей. В центре нацпроекта "Культура" - повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране.