Спортивно-музыкальный фестиваль "Ритм гор" пройдет на курорте Архыз

ЧЕРКЕССК, 17 февраля. /ТАСС/. Ежегодный спортивно-музыкальный фестиваль "Ритм гор", который пройдет на горнолыжном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии с 6 по 8 марта, соберет участников из Москвы, Севастополя, Сочи и других регионов. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе АО "Кавказ.РФ".

"Традиционно фестиваль проходит под открытым небом и собирает участников из многих регионов России. На нем выступят более двадцати диджеев и музыкантов из Ростова-на-Дону, Сочи, Краснодара, Москвы, Севастополя. Хедлайнерами заявлены композитор Azamat Agraba, ELLA & Zatagin с Эльвирой Пономаревой из телепроекта "Голос" и создательница внеформатной танцевальной музыки Zuula", - рассказали в компании.

Кроме того, в программе лекции и кинопоказы, танцы под открытым небом и вечеринки, а также мастер-классы для опытных райдеров и первые уроки для новичков. По мнению организаторов, изюминкой фестиваля станет контест по фристайлу и сноубордингу в дисциплинах джиббинг и биг-эйр, они пройдут в специально построенном сноупарке. Будет разыгран призовой фонд в 100 тыс. рублей.

Заявку на участие может подать любой желающий на официальном сайте фестиваля. Здесь же можно забронировать специальный тур на все мероприятия. В эти же дни на курорте пройдут празднование Масленицы 6 марта и Международного женского дня 8 марта. Для гостей курорта подготовят анимацию, музыкальное шоу на сцене, а также лотереи и викторины.

О курорте

Горнолыжный сезон на курорте Архыз длится с декабря по апрель. После короткого межсезонья наступает время горных походов, путешествий к ледниковым озерам в пешей доступности и купания в горных водопадах. Ежегодно сотрудники курорта прокладывают новые экологические тропы, а резиденты развивают летние сервисы. Отели предлагают оздоровительные программы и SPA с открытыми бассейнами.

Архыз - стартовая площадка Северо-Кавказского туристического кластера, флагманский курорт АО "Кавказ.РФ". Курорт был построен за 2,5 года. Он ориентирован на активный семейный отдых.

Архыз демонстрирует устойчивый рост турпотока каждый год с момента открытия. Средний прирост посетителей от года к году увеличивается на 20%. В сезоне 2020-2021 г. г. трассы были открыты для катания с 28 ноября по 25 апреля, турпоток за это время составил 565 тыс. человек. Это на 67% больше по сравнению с зимним сезоном 2019-2020 г. г.