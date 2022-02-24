Спорт на грани жизни. Как заниматься холодовым плаванием и не пострадать

Последнее время зимнее плавание — особенно крещенские купания — становится все популярнее. В ледяную прорубь ежегодно погружаются более 2 млн человек — как опытные спортсмены, так и новички: кто-то — для оздоровления или укрепления иммунитета, а кто-то — ради эффектных фото и видео. Зачастую участники ныряний и фотосессий не предполагают, к какой трагедии это может привести. Поговорили со специалистами об опасностях зимнего плавания и холодовой встряски

Каждую зиму медики, спасательные службы и представители церкви рассказывают о правилах безопасности и о целесообразности воздержаться некоторым людям от данного вида процедур. Но, к сожалению, не у всех эти предупреждения находят отклик. И если не произошла катастрофа, то последствиями могут быть воспаления и обморожения. "Если неподготовленного человека погрузить в ледяную воду, самое страшное, что может произойти, — это рефлекторная остановка сердца. Кожа является большой рефлексогенной зоной, и резкое изменение температур может привести к столь плачевным последствиям. Плюс нарушение дыхания, кровообращения, то есть может развиться гипертонический криз или, наоборот, коллапс падения давления", — рассказал Евгений Зиновьев, руководитель отдела термических поражений Санкт-Петербургского НИИ cкорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Ученый считает, что зимним плаванием лучше заниматься людям, не имеющим хронических болезней сердца, сосудов, легких, хронических инфекционных заболеваний, таких как бронхит и заболевания мочеполовой системы, не страдающим недостаточностью мозгового кровообращения и ее последствиями. Людям, у которых есть какие-либо из перечисленных заболеваний, лучше воздержаться от холодового воздействия. Кроме того, всем, кто готовится к погружению, лучше подготовиться, начав со щадящих процедур закаливания — контрастного душа или обливания. Некоторым, возможно, лучше этим закаливанием и ограничиться. "Существуют более спокойные, доказанные вековой практикой и медициной способы укрепления здоровья, связанные с контрастными температурными процедурами, обливанием водой, закаливанием, банными и спа-процедурами в определенном режиме, всем этим занимаются отдельные области медицинской науки — физиотерапия и курортология", — сказал специалист. Где можно заниматься зимним плаванием? В Петербурге, как и во многих городах России, существуют клубы любителей зимнего плавания. В основном сезон моржевания длится с 1 октября по 1 марта, пока вода еще держит соответствующую температуру. Руководитель одного из таких объединений, мастер спорта СССР Андрей Васильев, занимается погружениями уже 30 лет, сейчас ему 74 года, и, как уверяет пловец, чувствует он себя прекрасно. Спортсмен убежден, что в деле моржевания не нужно торопиться, все должно быть поэтапно и обязательно под контролем опытных специалистов.

Описание Руководитель клуба "Озерки" Андрей Васильев © Ирина Жукова

"Когда приходят новички в клуб, мы их консультируем, и первое время они купаются под присмотром. Мы беседуем, выясняем, есть ли какие-то противопоказания, если у нас возникают сомнения, то требуем справку от врача. Если все хорошо, то они сразу погружаются в воду, но время корректируется — сначала просто окунулся и вышел. Чтобы находиться более длительное время в холодной воде, нужно хотя бы раз в неделю регулярно заниматься два-три года, не надо торопиться в этих делах ни в коем случае. Вообще, я считаю оптимальным купаться два-три раза в неделю, благодаря этому хорошо держится эффект закаливания. А такие люди, которые хотят просто посветиться где-то, выставить себя в социальных сетях, — это нехорошо и может быть не полезно", — рассказал Васильев. Сейчас клуб "Озерки", который возглавляет Васильев, насчитывает около 300 любителей зимнего плавания. У объединения есть своя территория с хорошим домом, где можно переодеться и согреться, оборудованная прорубь — дорожка 20 м с коробом и лестницами, генератор, который гоняет воду и не дает образовываться ледяной корочке. Именно так и должен быть оборудован безопасный водоем для экстремального погружения. "Заниматься можно исключительно в специально оборудованном водоеме. Прорубь должна быть чистая, дно должно быть очищено, чтобы было исключено сцепление с корягами или другими объектами", — сказал спортсмен.

Описание Прорубь у Петропавловской крепости © Александр Демьянчук/ТАСС

Несмотря на очевидность данного факта, халатное отношение к выбору места для заплыва — распространенная ошибка. Например, в Северной столице зимой можно заметить моржей у Петропавловской крепости, где нет никакой облагороженной территории для осуществления подобных процедур. Люди раздеваются прямо на открытом воздухе, топориком прорубают лед и бесконтрольно погружаются. Есть и те, кто самостоятельно создает прорубь и приглашает к погружению других людей, не учитывая ни толщину льда, ни особенности течения и дна. Из-за этого возникают риски удариться или пораниться, быть затянутым под лед и остаться без шансов на спасение. Особенно опасно зимнее плавание в реках, где водяной поток наиболее интенсивен. Поэтому опытные моржи для купания выбирают только стоячие водоемы — озера, водохранилища, пруды. Зоны риска в период зимних заплывов Кажется, что основные правила безопасности при купании (хорошее здоровье, оборудованная территория, необходимость переодеться и согреться после погружения, запрет на спиртные напитки), все слышали не раз. Но последний пункт заслуживает наибольшего внимания, так как люди очень часто принимают перед заплывом алкоголь, чтобы чувствовать себя смелее, а после — чтобы согреться. Спиртные напитки расширяют сосуды, что приводит к потере тепла, и как следствие — усугубляется общее состояние. Также резкое расширение сосудов может привести к помутнению сознания. Врачи фиксировали случаи, когда люди после возлияний утрачивали способность ориентирования в пространстве, уходили в лес и получали тяжелейшие обморожения. "С точки зрения клинической медицины, физиологии, патологической физиологии и здравого смысла плавание в ледяной воде не имеет никакого отношения к укреплению здоровья. Отдельные энтузиасты и пропагандисты считают, что усиливают свою резистентность, снижают восприимчивость к инфекционным заболеваниям, но на самом деле ничего полезного для здоровья это не несет. Когда такие купальщики погружаются в ледяную воду, у них рефлекторно развивается спазм микрососудов, потом, после начала согревания — реактивная гиперемия. Медициной доказано, что их состояние может усугубиться вплоть до развития патологических реакций — гемолиза эритроцитов, сгущения крови. Особенно страшно, когда родители купают в ледяной проруби детей, особенно маленьких", — отметил Евгений Зиновьев. Для детей купание в ледяной воде наиболее опасно, так как у них очень тонкий слой подкожно-жировой клетчатки, который не способен защитить организм от переохлаждения. Также подобный стресс может вызвать остановку сердца. Если взрослый человек испытает кратковременную эйфорию и бодрость после шоковой терапии на организм, то у малыша травмируется не только физическое, но и психологическое состояние, что способно привести к развитию фобий, считает ученый. "За мое время в клубе самый младший морж был семидневный, с мамой купался, а сейчас купается уже большой парень. А самая пожилая наша дама — 1924 года рождения, она здесь купается уже 40 лет и до сих пор приходит. К счастью, детей у нас немного. У нас даже на спортзале висит объявление, что детей не пускаем, только под ответственность родителей", — рассказал Васильев.