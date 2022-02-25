В Ингушетии открыли школу для разгрузки пяти старых образовательных учреждений

МАГАС, 25 февраля. /ТАСС/. Школу на 745 мест открыли в Ингушетии по нацпроекту "Образование". Запуск образовательного учреждения позволит разгрузить пять старых школ, говорится в распространенном в пятницу сообщении пресс-службы главы республики.

"Бывшее когда-то частное общеобразовательное учреждение "Эллин" вновь открыло свои двери для юных жителей Назрани уже в качестве государственного. Приобретение в собственность республики здания произведено в рамках нацпроекта "Образование". Мощность школы - 745 ученических мест, общая площадь - 7 017 кв. м, ее открытие позволит перевести более 700 учащихся из пяти старых общеобразовательных учреждений города", - говорится в сообщении.

Как сообщается, школа состоит из нескольких блоков: пятиэтажного кирпичного здания учебного корпуса с просторными классами, которые отвечают всем современным требованиям, столовой на 380 посадочных мест, трехэтажного спортзала, бассейна 25х12 м, зала хореографии и стадиона.

"Чувствуется, что все здесь было сделано с любовью к детям, с заботой к подрастающему поколению. Хотелось бы, чтобы новое руководство и коллектив сохранили эту традицию, при этом отвечая всем запросам времени. Важно с ранних лет прививать нашим школьникам готовность к изменениям, к творческому поиску, учить работе в команде, навыкам жизни в цифровую эпоху. Мы возлагаем большие надежды на подготовку молодых кадров, которым предстоит развивать экономику и социальные резервы республики", - передает пресс-служба слова главы региона Махмуд-Али Калиматова.

Также в пресс-службе добавили, что при поддержке федерального центра в Ингушетии планируется к 2025 году построить 20 школ - это свыше 12 тыс. ученических мест. Ежегодный прирост учащихся при этом составляет 3 тыс.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.