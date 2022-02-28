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Порядка 1,3 тыс. мест создадут в детсадах Северной Осетии до конца года

В республике планируется ввести восемь дошкольных учреждений

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 февраля. /ТАСС/. Около 1,3 тыс. мест создадут в детских садах Северной Осетии в текущем году. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам совещания с заместителем полномочного представителя президента РФ в СКФО Максимом Владимировым.

"В рамках федерального проекта "Содействие занятости" в 2019-2021 годах в детских садах было создано почти 1,5 тыс. мест. В текущем году планируется ввести еще около 1,3 тыс. - это восемь дошкольных учреждений. Всего на эти цели выделено 1,7 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов", - говорится в сообщении.

В сфере детского здравоохранения в республике с 2019 года реализуется региональный проект. В 11 детских учреждениях поставлено и введено в эксплуатацию около 80 единиц современного медицинского оборудования.

В 2021 году региональным проектом было предусмотрено достижение 12 целевых показателей, они выполнены.

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