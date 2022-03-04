В Каспий в 2022 году выпустят более 200 тыс. экземпляров молоди осетровых

МАХАЧКАЛА, 4 марта. /ТАСС/. Специалисты в этом году планируют выпустить в Каспийское море более 200 тыс. экземпляров молоди осетровых, сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказского территориального управления (СКТУ) Росрыболовства.

"В рамках государственного задания в Каспийское море в 2022 году будет выпущено 200 тыс. экземпляров молоди осетровых видов рыб. Рыба выращивается в филиалах ФГБУ "Главрыбвод". Транспортировка и выпуски будут осуществляться под контролем специалистов СКТУ Росрыболовства, - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в рамках компенсационных мероприятий в Каспий выпустят еще более 8 тыс. экземпляров молоди осетровых. Выпуски будут осуществлять шесть организаций, которые в результате своей деятельности нанесли ущерб водным биологическим ресурсам и должны его компенсировать.

В управлении отмечают, что искусственное воспроизводство - единственный на сегодняшний день способ восстановить популяцию этого краснокнижного вида рыбы.

Добыча рыбы в Республике Дагестан в 2021 году выросла более чем на 40% по отношению к 2020 году. Всего за 12 месяцев было выловлено более 38 тыс. тонн рыбы. Массовый вылов начинается вместе с похолоданием в октябре или ноябре. Фауна Каспийского моря насчитывает 124 вида и подвида, промысловое значение имеют не более трех десятков рыб. Типично морских промысловых видов рыб - 8, в их числе 3 вида килек, 2 вида пузанков, долгинская сельдь и 2 вида кефали.