"Недостатки сделаем изюминкой". Как работает "особенное" модельное агентство в Волгограде

Просторный танцзал со множеством зеркал. Кроха лет четырех смеется и показывает мне язык. Под руку ее ведет молоденькая мама. Девочка-подросток дефилирует в ходунках. Закусывает губу — идти тяжело или даже больно. Чуть не сбив меня с ног, быстро шагают три мальчика, взявшись за руки. Рядом стройные, красивые и очень серьезные девушки. Кто-то хромает, кто-то смеется, кто-то капризничает или уходит в себя. Я — в модельном агентстве "Подиум", первом в Волгограде для детей и молодежи с инвалидностью

Знакомство

На стульчике у окна скромно сидит девочка на вид лет 15 с длинными волосами. Из таких волос шикарные прически получатся, про себя подумала я. Здороваюсь, усаживаюсь рядом. Вижу пирсинг в брови и татуировку на плече, изображающую девушку с ангельскими крыльями. Выясняю, что мою новую знакомую зовут Валерия, ей 17 лет и она не может ходить самостоятельно из-за ДЦП. А еще: тату и пирсинг настоящие.

"Лера у нас может ходить только с поддержкой. Нам нужны раскрепощенность, общение. Целый год мы учимся на домашнем обучении. Мы не видим никого, ни с кем не общаемся. Во дворе девочки 17-летние уже с мальчиками гуляют. Конечно, она одна. Нет у нее общения совершенно", — Ирина Иванас рассказывает о том, зачем привела свою дочь в школу моделей. Женщина не строит далеких планов, однако не против того, чтобы девочка стала особенной моделью.

"Не боитесь, наоборот, еще больше закомплексовать Валерию такими занятиями?" — задаю я не совсем приятный, но вполне логичный вопрос. Ведь понятно, что Лера не сможет дефилировать так, как это делают обычные модели.

Ирина и Валерия Иванас © Василина Борко/ ТАСС

"Нет. Я своему ребенку никогда не говорила: "Вот, Лера, чуть-чуть, и ты будешь ходить". Я всегда говорю: "Учись жить в своем теле". Тело уже такое дано, значит, нужно к нему приспосабливаться. Ну вот так мы и приспосабливаемся", — отвечает Ирина.

Лера внимательно нас слушает, улыбается. Похоже, очень хочет включиться в разговор, но стесняется. От волнения у нее еще больше проявляются проблемы с речью, но она все же находит в себе смелость, запинаясь и делая долгие паузы, все-таки проговаривает: "Мне очень нравится здесь… Прям очень. Чувствую, что это мое".

Преподаватель зовет всех на дефиле. Ребят выстроили в ряд перед зеркалом, им нужно дойти до него и вернуться назад. Лера идет с тростью, хромая, медленнее всех, пытается ускориться, догнать других, но у нее не получается. Похоже, не волнуется, старается — на лице сосредоточенная улыбка. Прошла весь путь до самой цели без помощи.

Леру никто не поторопил и вообще ничем не дал понять, что она делает что-то не так. В этом модельном агентстве вообще нет никаких правил и ограничений, уверяет педагог по пластике тела и подиумным движениям Юлия Фоторная.

"Они будут показывать одежду так, как они могут. Их не нужно ставить в какие-то рамки, они и так в границах. Есть стереотипы, что человек должен вот так-то ходить по подиуму, вот так-то вести себя на сцене. Здесь это не работает. Мы здесь работаем от самого человека, от его возможностей. Его недостатки легче сделать изюминкой. Его особенности, которые общество не принимает, мы, наоборот, стремимся показать в максимально лучшем свете. Потому что это особенность, которая его явно отличает от других", — делится со мной педагог.

Педагог по пластике тела и подиумным движениям Юлия Фоторная на занятии с юными моделями © Василина Борко/ ТАСС

Юлия уверена, что ее ученики при желании смогут стать профессиональными моделями. И в подтверждение тому, что это не просто ничего не значащие подбадривающие слова, приводит в пример работу своего инклюзивного театра, артисты которого — дети, подростки и взрослые с инвалидностью. В театре не только ставят спектакли, но и гастролируют с ними.

Будут ли показы?

Идейный вдохновитель и руководитель проекта "Подиум" — волгоградская общественница Оксана Муртазаева. Из того, как она взахлеб и увлеченно рассказывает о своем новом детище, становится ясно: настрой у Оксаны боевой. Говорит, что агентство для особенных моделей создала не просто для досуга ребят и их мам, — возможно, для кого-то обучение в школе станет путевкой в профессию.

Руководитель проекта "Подиум" Оксана Муртазаева с дочерьми Дилярой и Амирой © Василина Борко/ ТАСС

"Особенные модели востребованны сегодня на рынке. Модельных агентств много, но "особенных" модельных агентств практически нет в России. Когда готовились к открытию, в интернете мы нашли два-три действующих агентства по всей стране", — рассказывает Оксана.

От идеи до реализации проекта прошло около двух лет — продумывали детали, искали деньги. В итоге открыть первое в Волгограде модельное агентство для людей с ограниченными возможностями удалось этим летом благодаря поддержке Фонда президентских грантов.

Все занятия для особенных моделей здесь полностью бесплатны. В школу благодаря сарафанному радио набрали более 20 детей и молодых людей в возрасте от шести до 22 лет. Ограничений ни по возрасту, ни по заболеваниям не было. Среди учеников есть слабослышащие ребята, дети с синдромом Дауна, с ДЦП, аутистическими расстройствами и другими особенностями развития.

Через год состоится модный показ, где ученики агентства продемонстрируют наряды, которые тоже бесплатно изготовит для них профессиональная швея. Кроме того, в течение года ребят будет снимать фотограф, который сделает портфолио для каждого участника, чтобы те смогли попробовать продолжить свой путь в качестве профессиональных моделей.

На выделенные средства школа может проработать год. Однако Оксана уверена, что этот год станет только началом большой и важной работы. Сейчас идут поиски партнеров: торговых центров, которые предоставят свои площадки для показов, а также магазинов и брендов, которые пожелают, чтобы их одежду демонстрировали по-особенному.

"Немужское" дело

Мальчиков в "Подиуме" примерно столько же, сколько и девочек. Оксана Муртазаева подчеркивает: никто ребят сюда против воли не тащит, важно, чтобы все — и родители, и сам ребенок искренне хотели заниматься. Ни один папа мальчика против не высказался.

Самому младшему — Диме Лобко — всего пять лет. С первого взгляда он совсем не похож на инвалида: бегает, смеется, обнимает маму.

Светлана и Дима Лобко © Василина Борко/ ТАСС

"У Димы генетическое кожное заболевание — ихтиоз. Таких называют "ребенок-рыбка", — рассказывает мама мальчика, Светлана. — И днем, и ночью у него зуд. Мы его постоянно увлажняем, мажем, он на определенных препаратах. Поэтому есть ограничения в поведении, проблемы с речью. На площадках его дети могут обижать. Подходят даже мамочки и пытаются вытирать — думают, что он грязный. Приходится оправдываться: он не грязный, у него постоянно отходит кожа. Дети за руки не берут. На празднике в детском саду танцевал в паре, ребенок его руку демонстративно отпускал".

Светлана продолжает рассказывать об ограничениях, которые переживает ее сын, при этом совсем не пытаясь вызвать жалость. Говорит, что именно здесь, в модельном агентстве, увидела, как ее сын стал находить общий язык и с ребятами, и с педагогами. "Он с детишками со всеми здесь как в своей тарелке. Здесь с ним находят общий язык", — восторгается Светлана.

Ее пока совсем не волнует, будет ли мальчик моделью. Самое главное сейчас, чтобы он научился принимать свой диагноз, жить с ним и общаться на равных с другими людьми.

"Мы не говорим детям, что они должны быть идеальными, они должны быть самими собой", — так просто, но очень точно в одном предложении разъясняет главную идею работы агентства Оксана Муртазаева.

Дизайнер и стилист из Волгограда Анна Попова считает проект Оксаны перспективным. "На самом деле очень крутая идея. Я бы предоставила одежду для показа такими моделями. Если модель может себя преподносить, то совершенно неважно, ограничены ли у нее возможности в чем-то от природы или не ограничены. Я за то, чтобы такие школы существовали".

Анна считает, что в России сейчас самое время для развития этого направления.

"Потому что сейчас действительно социальная сфера поддерживается на уровне государства. На данный момент видела только участие в показах в других городах России людей с ограниченными возможностями, читала, что в Mercedes-Benz Fashion Week участвовала девушка с ОВЗ. Мне кажется, что вот это настоящий бодипозитив, — уверена дизайнер. — Когда человек особенный, это может даже придать изюминку всей коллекции. За границей с такими моделями работают давно — Dolce & Gabbana, например".

Занятия по подиумному мастерству, фотосессии, неформальное общение, уроки косметологии, тренинги с психологом — весь год воспитанники агентства будут проходить обучение по этой программе, чтобы в финале устроить большой показ на настоящем подиуме и получить профессиональное портфолио. Что дальше, профессия модели?

Это почти ни для кого не главное, а важно то, что уже сейчас, спустя несколько занятий, мамы видят блеск в глазах своих дочек и сыновей. Здесь они начинают принимать и любить себя, находят доброжелательное общение, хотя бы на время забывают не только о стеснении, но и вообще о проблемах. Пожалуй, ради этого стоит хотя бы чуть-чуть побыть моделью.

Василина Борко