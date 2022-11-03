В КБР по итогам года направят 2 млрд рублей на поддержку сельского хозяйства

Глава региона Казбек Коков выразил уверенность, что аграрии повторят прошлогодний рекорд, собрав свыше 1 млн тонн зерна кукурузы

НАЛЬЧИК, 3 ноября. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии (КБР) намерены по итогам 2022 года направить 2 млрд рублей на развитие сельского хозяйства в регионе. Об этом заявил в ходе выступления о социально-экономическом развитии КБР в 2022 году и задачах на 2023 год в парламенте республики глава региона Казбек Коков.

"Необходимо последовательно добиться устойчивого роста производства растениеводства, во многом это связано с развитием мелиорации. В следующем году площадь мелиорируемых земель за счет государственной поддержки увеличится на 7 тыс. га. Задача правительства не снижать уровень государственной поддержки сельского хозяйства, до конца года на поддержку сельского хозяйства будет направлено 2 млрд рублей, я считаю, что это существенное подспорье для сельхозтоваропроизводителей", - сказал Коков.

По его словам, сейчас в республике продолжается уборка урожая. Коков выразил уверенность, что аграрии повторят прошлогодний рекорд, собрав свыше 1 млн тонн зерна кукурузы.

"Необходимо наращивать производство мясной и молочной продукции. Уже в следующем году нужно обеспечить заметный прирост производства мяса - до 125,4 тыс. тонн. В этих целях следует значительно улучшить состояние племенного дела, активизировать усилия по созданию базовых племенных хозяйств", - добавил глава региона.

В Кабардино-Балкарии в текущем году посевная площадь основных сельскохозяйственных культур составила 281,8 тыс. га, что на 0,7% больше в сравнении с прошлым годом. Также увеличены площади технических культур, в частности, подсолнечник был посеян на площади 20,7 тыс. га, это почти на 50% больше показателей прошлого года.