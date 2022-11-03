В КБР намерены до конца 2025 года переселить из аварийного жилья более 1,5 тыс. человек

Глава региона Казбек Коков заявил, что годовой объем ввода жилья в 2022 году составит 528,4 тыс. кв. метров, а в 2025 году власти рассчитывают достичь отметки 579 тыс. кв. метров

НАЛЬЧИК, 3 ноября. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. человек, проживающих в аварийных домах, намерены переселить в Кабардино-Балкарии (КБР) до конца 2025 года. Об этом заявил глава региона Казбек Коков в ходе выступления о социально-экономическом развитии КБР в 2022 году и задачах на 2023 год в парламенте республики в четверг.

"По программе переселения из аварийного жилья в 2022 году переселено 446 человек. В рамках принятой нами новой программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2022-2025 годах будет расселено 60 многоквартирных домов, в которых проживают 2 540 человек. Хотел бы добавить, что мы изыскиваем средства и направляем из бюджета на решение вопроса некоторых людей, которые проживают в общежитии", - сказал Коков.

По его словам, по итогам 9 месяцев объем строительных работ в денежном выражении составил 22 млрд рублей. Годовой объем ввода жилья в 2022 году составит 528,4 тыс. кв. метров, а в 2025 году власти рассчитывают достичь отметки 579 тыс. кв. метров.

"Немалый объем строительства приходится на реализацию нацпроектов, мы должны четко понимать, что строительство объектов по данному направлению - это в первую очередь решение социальных вопросов, а не проект, направленный на выполнение объемов строительства. Хотел бы добавить, что буквально в 2019 году в КБР объем незавершенного строительства составлял свыше 11 млрд рублей, сегодня эта сумма составляет 4 млрд, и то, это действующие проекты, по которым идет строительство в полном объеме, я уверен, что мы эту цифру сведем до минимума", - добавил глава региона.

Предыдущая программа переселения из аварийного жилья - на 2019-2023 годы - была завершена в Кабардино-Балкарии досрочно. Расселено 62 аварийных дома общей площадью более 17 тыс. кв. м. Программа реализована поэтапно, жильем обеспечены 1 034 жильца в Зольском, Терском, Майском и Прохладненском районах.