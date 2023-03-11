В Самарской области в 2023 году жилищные условия улучшат более 950 молодых семей

На эти цели направят 801,5 млн рублей

САМАРА, 11 марта. /ТАСС/. Более 950 молодых семей получат соцвыплаты по госпрограмме для покупки квартир в Самарской области в 2023 году. Об этом сообщили ТАСС в субботу в региональном министерстве социально-демографической и семейной политики.

"В 2023 году на обеспечение жильем молодых семей предусмотрено 801,5 млн рублей, что позволит улучшить жилищные условия 952 молодых семей. В настоящее время прорабатывается вопрос об увеличении объемов финансирования этого направления", - отметили в министерстве.

За 2022 год по госпрограмме было предусмотрено 771,9 млн рублей, что позволило компенсировать часть стоимости жилья 885 молодым семьям. Из-за высокой социальной значимости решения проблемы региональные власти направили дополнительные средства объемом 183,7 млн рублей для 162 молодых многодетных семей.

Программа "Молодой семье - доступное жилье" госпрограммы "Развитие жилищного строительства в Самарской области" предусматривает поддержку для семей, в которых возраст супругов не превышает 35 лет. Кроме того, семья должна быть признана нуждающейся в жилье и иметь доходы для покупки жилья с использованием предоставляемой соцвыплаты. Сама господдержка составляет 30% от стоимости жилья для семей без детей и 35% - с одним ребенком и более.

Жилье для детей-сирот

Еще одна льготная категория населения, для которой власти приобретут 580 жилых помещений в 2023 году, - дети-сироты. Как сообщили ТАСС в областном Минстрое, на эти цели предусмотрено порядка 1,3 млрд рублей, включая 114 млн рублей из федерального бюджета. По итогам прошлого года жилье получили 932 человека из числа детей-сирот.

Помимо передачи жилья, закупленного муниципалитетом у застройщика или на вторичном рынке, в прошлом году власти Самарской области начали выдавать детям-сиротам жилищные сертификаты. Такая мера господдержки позволяет льготной категории самостоятельно выбирать квартиру и муниципалитет, использовать при покупке дополнительно собственные средства или материнский капитал. Решение о вручении сертификата принимается комиссионно, с учетом мнения местных властей, органов опеки и попечительства.

По итогам 2022 года такие сертификаты на общую сумму 44,6 млн рублей получили 24 человека, сообщили ТАСС в региональном Минсоцдемографии. В 2023 году заложена примерно такая же сумма - 45 млн рублей - для выдачи сертификатов 23 жителям из льготной категории.