Кудрин сообщил, что кампус "Арктическая звезда" станет архитектурным ядром Архангельска

Председатель попечительского совета Северного Арктического федерального университета также отметил, что реализация этого проекта в целом повысит качество городской среды в городе

АРХАНГЕЛЬСК, 11 марта. /ТАСС/. Студенческий кампус мирового уровня "Арктическая звезда", который планируется построить в центре Архангельска до 2027 года, станет новым доминирующим архитектурным ядром города. Такое мнение в ходе заседания попечительского совета Северного Арктического федерального университета (САФУ) высказал его председатель Алексей Кудрин.

"Мы стоим на пороге завершения того большого замысла, который тогда [в 2010 году] появился, и то, что благодаря губернатору [Архангельской области], благодаря усилиям коллектива [САФУ], нашего совета удалось выиграть конкурс на строительство кампуса мирового уровня, это, конечно, большой труд, - сказал Кудрин. - Долго шли к этому решению, но оно, безусловно, преобразует [центр города] архитектурно, станет новым, доминирующим архитектурным ядром города".

В 2022 году на федеральном уровне было принято решение о создании в Архангельске межвузовского кампуса мирового уровня. Создание кампуса "Арктическая звезда" предполагается с применением механизмов государственно-частного партнерства. Планируется, что будут построены общежития, многофункциональные учебно-лабораторные здания, объекты спортивной инфраструктуры, культурно-досуговые пространства. Общая площадь кампуса составит 128 тыс. кв. м.

Реализация этого проекта в целом повысит качество городской среды в столице Архангельской области, а также обеспечит значимый эффект для развития экономики нашего региона. К настоящему времени разработаны архитектурная концепция, финансовая модель и мастер-план кампуса, подготовлены заявка и паспорт проекта, проведена работа в отношении земельных участков, на которых планируется размещение строений. "Но самое главное, у нас есть наполнение", - добавил Кудрин.