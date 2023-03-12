Мэр Владивостока призвал компании перевести сотрудников на удаленку из-за снегопада

В городе для учащихся младших классов отменили занятия

ВЛАДИВОСТОК, 12 марта. /ТАСС/. Мэр Владивостока Константин Шестаков в воскресенье призвал руководителей предприятий и компаний города перевести в понедельник сотрудников на удаленный режим работы, чтобы дать возможность коммунальным службам справиться с последствиями снегопада.

"По уточненным данным Примгидромета сильный снег сегодня начнется в 19:00 (12:00 мск) часов и продлится до 03:00 (20:00 мск) часов ночи понедельника. Поэтому оперативным штабом принято решение отменить занятия для учащихся младших классов, для старшеклассников ввести свободное посещение. Работодателям рекомендовано по возможности перевести завтра сотрудников на удаленный режим работы", - передает пресс-служба мэрии слова главы города.

Городские службы продолжают уборку уже выпавшего в городе снега. Высота снежного покрова, по данным Примгидромета, уже составила 14 см. В настоящее время большегрузам запрещен въезд во Владивосток. Закрыто движение для всех видов транспорта на спуске на улице Капитана Шефнера - самом крутом спуске города.

В пятницу Приморский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение из-за циклона, который принесет в регион сильный снег и ветер. Осадки будут сопровождаться гололедными явлениями, в отдельных районах сильными. Местами ожидается метель при ветре скоростью 15-20 м/с, на побережье порывами до 27 м/с.