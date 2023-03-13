На Алтае создадут экотропы к Золотому озеру

В августе на восточный берег водоема отправится команда из 15 студентов, которой предстоит работа по комплексному изучению местности для создания экскурсии по заповедной территории

ТАСС, 13 марта. Экскурсоводы и члены молодежного клуба Алтайского республиканского отделения Русского географического общества (РГО) отправятся в экспедицию на труднодоступный заповедный берег Телецкого озера, чтобы составить маршруты для экологического туризма на территории, именуемой Золотым озером, сообщила в понедельник пресс-служба республиканского отделения РГО.

"В августе студенческая команда отправится на восточный берег Телецкого озера (Алтын Кель - Золотое озеро). Здесь находиться один из крупнейших заповедников в России - Алтайский заповедник. Это труднодоступная территория, на которой возможны лишь визуальные методы обследования (для изучения флоры и растительного мира, и историко-культурного наследия)", - говорится в сообщении.

Команде из 15 студентов предстоит работа по комплексному изучению местности для создания экскурсии, а также сбор материалов для формирования экотропы на территории Алтайского заповедника. В работе им помогут представители ассоциации гидов-инструкторов и экскурсоводов Республики Алтай. Этот проект стал победителем конкурса "Открываем Россию заново".

Программа "Открываем Россию заново" реализуется с 2017 года Высшей школой экономики совместно с президентской платформой "Россия - страна возможностей" и АНО "Платформа НТИ". За это время было проведено более 300 экспедиций, в них приняли участие более 3,5 тыс. студентов и преподавателей.

Телецкое озеро входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО, это уникальный горный водоем, второй по объему в России естественный резервуар питьевой воды, уступающий лишь Байкалу. Протяженность озера составляет около 80 км.