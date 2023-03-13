В Петербурге рассчитывают на 10%-ный рост турпотока в 2023 году

В 2022 году турпоток в городе восстановился после пандемии на 77%

МОСКВА, 13 марта. В Санкт-Петербурге рассчитывают, что туристический поток в город в 2023 году может вырасти примерно на 10% в сравнении с показателем за 2022 год. Такой прогноз озвучил ТАСС в понедельник председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев.

"Конечно, ситуация постоянно меняется, прогнозировать что-то очень сложно. Мы рассчитываем на рост около 10%", - сказал Корнеев в кулуарах международной туристической выставки "Интурмаркет-2023", отвечая на вопрос о перспективах турпотока в Петербург в 2023 году.

В 2022 году город принял более 8 млн туристов, что почти на 33% выше показателя 2021 года. По сравнению с допандемийным 2019 годом общий турпоток в Петербург в 2022 году восстановился на 77%. "Мы несколько лет шли к тому результату, который у нас отчетливо проявился в прошлом году. Мы очень хотели увеличения доли семейного туризма и количества российских семей, которые привозят своих детей в Санкт-Петербург", - отметил глава комитета. По официальным данным, на семейный туризм приходится больше половины внутреннего потока. Также, добавил Корнеев, выросло количество молодых людей, которые приезжают в Петербург.

"Начиная с [выставки "Интурмаркет"], мы планируем большую информационную кампанию "Добро пожаловать в Санкт-Петербург" в России - в крупных городах-миллионниках, в странах СНГ, Большого Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона, в частности, в Китае, Вьетнаме, например, и в других потенциально очень интересных для нас рынках", - рассказал Корнеев.

По его словам, участие Петербурга в недавно прошедших крупных туристских выставках в Индии и Иране показало, что интерес к городу есть, но при этом у местных туркомпаний и организаций нет достаточной текущей информации о новых туристских возможностях, снятии пандемийных ограничений. "Мы им, в частности, объясняем, что все работает в полном объеме, что партнеры есть, и большое количество разнообразных, в том числе новых предложений. Но это надо объяснять и объяснять. У нас есть такая необходимость сейчас работать напрямую", - добавил собеседник агентства.

Корнеев отметил, что работа с зарубежными, прежде всего азиатскими рынками, во многом зависит от вопросов логистики, визового режима, восстановления и развития авиасообщения. "По мировому опыту не меньше трех лет работа с азиатскими рынками занимает до [достижения] каких-то показателей серьезного восстановления и дальнейшего роста турпотоков. Но в целом в этом году мы планируем это активизировать - мы и раньше это делали, но начать уже усиленно, с учетом снятия пандемийных ограничений в азиатских странах, в том числе в Китае", - сказал он. Председатель комитета подчеркнул, что город "полностью готов к большому туристскому сезону с высоким качеством петербургского гостеприимства".