Спортивно-музыкальный фестиваль на Архызе посетили около 1 тыс. человек

Фестиваль длился три дня, он начался с массовой спортивно-танцевальной разминки на главной площади курорта

ЧЕРКЕССК, 13 марта./ТАСС/. Фестиваль музыки и спорта "Ритм гор" завершился на всесезонном курорте Архыз в Карачаево-Черкесии. Участниками стали около 1 тыс. гостей из разных регионов России, рассказали ТАСС в понедельник организаторы мероприятия.

"Курорт Архыз стал неизменной локацией фестиваля "Ритм гор". В этом году фестивалю исполнилось пять лет и, в первую очередь, радует масштаб - количество участников соревнования. С нами были порядка 1 тыс. ребят, кто за спорт и музыку! Сейчас можно с уверенностью сказать, что наши вечеринки - самые масштабные в пределах курорта", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, трехдневный фестиваль начался с массовой спортивно-танцевальной разминки на главной площади курорта, после чего началась дневная вечеринка под сеты диджеев на открытой веранде ресторана "Вкус гор", также в рамках мероприятия прошли концерты инструментальной музыки, вечерние кинопоказы, встречи со спортсменами и лекторий об экстремальной культуре сноубординга.

Главным событием фестиваля стали соревнования по сноуборду и лыжному фристайлу, для которых был подготовлен сноу-парк. Победителей определяли в трех номинациях - джиббинг, лучший прыжок и лучший трюк. Лучшими среди девушек стали Анастасия Крикунова, Ася Шульгина и Ольга Трунова, среди мужчин - Роман Романов, Максим Пивнев и Герман Филимонов. Специальный приз "Легенда Архыза" получил Наиль Галяутдинов.

Курорт Архыз ориентирован на активный семейный отдых и включает 27 км трасс с системой искусственного оснежения и восемь канатных дорог. Горнолыжный сезон на курорте длится с декабря по апрель. Как ранее сообщили в министерстве туризма и курортов региона, всесезонный туристический комплекс в 2022 году посетили порядка 850 тыс. человек. По данным исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, спрос на размещение в отелях Архыза в 2022 году увеличился в 2,6 раза.