В Нижнем Новгороде после реставрации открылась старейшая обсерватория региона

По информации пресс-службы Мининского университета, смотровую площадку объекта оснастили комплексом, отвечающим лучшим стандартам современной наблюдательной практики, с цифровыми камерами и аксессуарами для астрофотографии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 марта. /ТАСС/. Самая старая обсерватория Нижнего Новгорода и области открылась на территории Мининского университета после реставрации, сообщает во вторник пресс-служба вуза.

"В ходе работ был восстановлен исторический облик существовавшей ранее башни обсерватории со старым большим телескопом. Смотровая площадка оснащена роботизированным комплексом, отвечающим лучшим стандартам современной наблюдательной практики, с цифровыми камерами и аксессуарами для астрофотографии, что позволяет делать качественные снимки даже в условиях большой засвеченности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Нижнем Новгороде всего две обсерватории, вторая располагается в планетарии, ее открыли в 2007 году.

Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков рассказал, что история обсерватории начинается в 1927 году, тогда она была создана первым в России обществом любителей астрономии - Нижегородским кружком любителей физики и астрономии.

"Перед нами стояла задача сохранить то наследие, которым мы обладаем, и сделать его доступным для посещения школьниками, студентами и всеми любителями космоса. Поэтому за последние два года мы провели ремонт планетария, реставрацию обсерватории, открыли музей физики и астрономии, в котором представлены редкие экспонаты", - приводятся в сообщении слова Сдобнякова.

Мининский университет - один из крупнейших вузов Нижегородской области, учительский институт был основан в 1911 году, три четверти учителей в регионе - выпускники университета. Среди студентов вуза также психологи, лингвисты, продюсеры, управленцы, художники и дизайнеры.