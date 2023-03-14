Губернатор Севастополя предложил закупать ковры для самбо в школы по программе капремонта

По словам Михаила Развожаева, в проекте "Zа самбо" в городе участвуют 4 школы, еще 10 присоединятся в 2023 году

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Ковры для занятий самбо в российских школах необходимо закупать по программе капитального ремонта образовательных учреждений. Такое мнение высказал во вторник губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"В партийный проект ремонта школ сразу [нужно] добавить оснащение коврами [для самбо] <...> по президентской программе", - сказал он журналистам на форуме "Наука побеждать", который прошел в Москве по проекту "Zа самбо" партии "Единая Россия".

По словам губернатора, в проекте "Zа самбо" в Севастополе участвуют 4 школы, еще 10 присоединятся в этом году.

Ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил, что "Единая Россия" и Минпросвещения договорились о включении самбо в образовательный модуль школьных уроков физкультуры.

Программа капитального ремонта школьных зданий реализуется в РФ по поручению президента Владимира Путина. Она рассчитана на пятилетний срок (2022-2026 годы) и охватывает не менее 7,3 тыс. зданий за весь период, из которых не менее 3 тыс. должны быть отремонтированы до конца 2023 года.