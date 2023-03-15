Ростех на выставке в Петербурге показал SWIR-камеру для условий ограниченной видимости

Она может быть использована в условиях тумана, дыма и пыли, а также для круглосуточного мониторинга объектов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 марта. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" представил на выставке "Экспотехностраж-2023" SWIR-камеру, способную видеть сквозь туман и дым, передает корреспондент ТАСС.

"На "Экспотехностраж" можно также увидеть российскую камеру коротковолнового инфракрасного диапазона - продукт ведущего в стране центра фотоэлектроники НПО "Орион". Устройство может быть использовано при работе в условиях ограниченной видимости (дыма, пыли, тумана), а также для круглосуточного мониторинга объектов", - сообщили в Ростехе.

Кроме того, Красногорский завод им. С. А. Зверева (входит в "Швабе") представил на выставке приборы для оперативного контроля радиационной обстановки и исследования аномалий. Они позволяют составлять радиационные карты местности, обнаруживать следы радиации на одежде и в помещении. Также холдинг показал новые прицелы производства Новосибирского приборостроительного завода - призматические ПП1 и ПП3, а также модернизированный коллиматорный ПКУ-2, предназначенные для сотрудников правоохранительных органов, охотников и спортсменов.

Концерн "Калашников" представляет на выставке снайперскую винтовку Чукавина, модульный пистолет Лебедева, пистолет Лебедева компактный, пистолеты-пулеметы "Витязь-СН" и ППК-20, а также автоматы Калашникова "сотой" и "двухсотой" серий.

Выставка технологий в сфере безопасности "Экспотехностраж-2023" проходит с 15 по 17 марта в КВЦ "Экспофорум" в Санкт-Петербурге.