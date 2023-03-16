Стоимость ликвидации экологического вреда на "Уфахимпроме" оценили почти в 20 млрд рублей

Власти Башкирии направили письмо на имя президента России Владимира Путина об определении Федерального экологического оператора единственным исполнителем работ

УФА, 16 марта. /ТАСС/. Стоимость подготовки проектной документации и ликвидации накопленного вреда на территории бывшего завода "Уфахимпром" в Уфе составит около 20 млрд рублей. Власти Башкирии просят определить единственным исполнителем работ Федерального экологического оператора, сообщил министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов на коллегии в четверг.

"На разработку проектно-сметной документации и выполнение работ по ликвидации объекта "Территория, загрязненная в результате деятельности бывшего ОАО "Уфахимпром" необходимо около 20 млрд рублей. Необходимо приложить максимум усилий для старта этого проекта в текущем году", - сказал Фазылов.

В феврале регион направил письмо на имя президента Российской Федерации Владимира Путина об определении ФГУП "ФЭО" единственным исполнителем работ по разработке проектной документации и выполнению работ по ликвидации накопленного вреда на этой территории, добавил министр. "В 2021-2022 годах проведена инвентаризация земельных участков - 20 участков поставлено на учет, всего на учете их 28. Итогом проведенной работы стало включение в ГРОНВОС (государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде - прим. ТАСС) объекта "Территория, загрязненная в результате деятельности бывшего ОАО "Уфахимпром" площадью 116 га. Площадь увеличилась в 8 раз", - также отметил Фазылов.

По данным властей, территория основанного в 1942 году завода превышает 142 га, здесь в основном производились хлорорганические соединения, кислоты, гербициды, эпоксидно-диановые смолы. По результатам исследований 2008 года, содержание диоксина в почве превышает предельно допустимые концентрации (ПДК) в 44 раза, хлорбензола - в 40 тыс. раз, нефтепродуктов - в 46 раз, диметилбензола - в 160 раз. Также в 600 м от завода протекает река Шугуровка, которая является притоком Уфы, где располагается городской водозабор.