Следствие просит арестовать главу Минсельхоза Карелии

Суд закрыл заседание от прессы

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 марта. /ТАСС/. Следователи вышли с ходатайством в суд о заключении под стражу задержанного в среду министра сельского и рыбного хозяйства Карелии Владимира Лабинова по делу о взятке в 10 млн рублей. Как передает корреспондент ТАСС из здания Петрозаводского городского суда в четверг, судья приняла решение провести заседание в закрытом режиме.

Помощник судьи при этом сообщила, что журналистов пустят в зал на оглашение решения, не уточнив, с чем связано решение о закрытии от прессы самого заседания.

Как сообщил журналистам прокурор Дмитрий Егоров, представители защиты сейчас знакомятся с материалами дела.

Лабинова задержали 15 марта в Петрозаводске после обысков в здании республиканского Минсельхоза. Как сообщали в СК, он стал фигурантом уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ "Получение взятки в особо крупном размере". По версии следствия, с 2021 по 2022 год Лабинов через посредника получил взятку в размере 10 млн рублей.

В региональном главке МВД сообщали, что в Санкт-Петербурге задержали посредника в передаче взятки. Задержание фигурантов, по данным полиции, связано с расследованием уголовного дела о хищении бюджетных средств, выделенных в рамках национального проекта в качестве субсидий на государственную поддержку малого и среднего бизнеса, а также развитие сельского хозяйства. Предварительно установлено, что взятка предназначалась за лоббирование интересов бизнесмена при распределении грантов.