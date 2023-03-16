В Томске создали первую в России умную систему безопасности при ЧС на основе ГЛОНАСС

Специалисты ТГУ представили сотрудникам МЧС элементы системы и продемонстрировали функции мониторинга и отображения местонахождения людей на плане здания вуза и возможности для эвакуации студентов и сотрудников

ТОМСК, 16 марта. /ТАСС/. Первую в России систему комплексной безопасности для образовательных учреждений с применением искусственного интеллекта на основе ГЛОНАСС представили в пилотном виде в Томском государственном университете (ТГУ). Об этом сообщила в четверг пресс-служба вуза.

"Работу совместного пилотного проекта ТГУ и АО "ГЛОНАСС" - информационно-навигационной системы комплексной безопасности на основе сквозной навигации и возможности ее видеоаналитики - продемонстрировали в корпусе № 4 университета. Сотрудникам МЧС показали элементы системы, функции мониторинга и отображения местонахождения людей на плане здания и возможности для эвакуации студентов и сотрудников", - сказано в сообщении.

Сотрудники вуза продемонстрировали возможность экстренного вызова с использованием госинформсистемы "ЭРА-ГЛОНАСС" с возможностью передачи данных в службу спасения "112" Томской области, а также опытные образцы оборудования: дистанционно управляемый комплекс для проведения инженерной, радиационной, химической разведки и поиска радиоактивных источников и робот-исследователь на гусеничном ходу.

Кроме того, ТГУ и МЧС заключили соглашение в сфере обеспечения безопасности при ЧС для реализации совместных научных проектов.

"В течение полутора лет мы с "ГЛОНАСС" активно складываем проект по созданию навигационной системы как дополнительное техническое решение, позволяющее передвигаться в помещении при большом скоплении людей в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Мы разработали систему под потребности нашего вуза и сегодня с коллегами из "ГЛОНАСС" работаем над тем, чтобы всю эту аналитику можно было подгружать в уже имеющиеся приложения или социальные сети", - приводятся слова ректора ТГУ Эдуарда Галажинского.

Данную систему планируют масштабировать на другие вузы страны. Разработки ведутся при поддержке госпрограммы "Приоритет 2030".