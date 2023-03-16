Амбассадорами детского туризма в Нижегородской области стали Смешарики

Первым проектом стал выпуск туристических карт - "Смешарики в Нижнем"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Персонажи популярного мультсериала "Смешарики" будут помогать Нижегородской области в привлечении туристов. Соответствующее соглашение анимационный бренд и правительство области подписали в четверг на Международной туристической выставке MITT-2023 в Москве, сообщила пресс-служба группы компаний "Рики".

"Соглашение предусматривает совместную выработку согласованных предложений по продвижению туристической привлекательности Нижегородской области в направлении детского туризма, привлечение внимания к туристическим объектам, повышение узнаваемости региона в интернет- и медиапространстве", - рассказали в пресс-службе. Документ подписали генеральный директор ГК "Рики" Юлия Немчина, министр туризма и промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев и директор Агентства гостеприимства Нижегородской области Наталья Миронченко.

Нижний Новгород 1 июня 2022 года получил статус столицы детского туризма России. По словам министра туризма и промыслов региона, в Нижегородской области работают туроператоры по детскому и молодежному туризму, которые предлагают множество маршрутов, благоустраивается городская среда для семейного отдыха. "Я уверен, что Смешарики, выступающие в качестве амбассадоров детского туризма в Нижнем Новгороде, будут привлекать к нам все больше маленьких туристов", - привела пресс-служба комментарий Яковлева.

Генеральный директор ГК "Рики" Юлия Немчина выразила надежду, что "Смешарики помогут гостям региона быстрее освоиться и узнать много полезных и интересных фактов". Она напомнила, что в этом году анимационному бренду "Смешарики" исполняется 20 лет.

"Первым совместным проектом в рамках сотрудничества стал выпуск туристических карт - "Смешарики в Нижнем". На ней представлены различные туристические объекты Нижнего Новгорода, которые будут интересны детям разных возрастов. Историческую справку рассказывают сами персонажи", - отметили в пресс-службе. Путешественники смогут получить карты бесплатно в центре Visit Nizhny в Нижегородском Кремле. Их вручает один из главных героев мультсериала - кролик Крош.

"Смешарики" - анимационный сериал для семейной аудитории. Первая серия проекта вышла в эфир в 2003 году. На студии "Петербург" было произведено более 600 серий о приключениях круглых героев, а также три полнометражных фильма. Сериал переведен на 23 языка, а права на трансляции проданы почти в 100 стран.