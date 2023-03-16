В Петербурге создали Центр мониторинга многолетней мерзлоты

Специалисты нового центра будут следить за изменениями мерзлых пород на широком пространстве от крайнего севера до Тувы и Алтайского края

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Центр мониторинга состояния многолетней мерзлоты создали в Санкт-Петербурге на базе Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ). Специалисты нового центра будут следить за изменениями мерзлых пород на широком пространстве от крайнего севера до Тувы и Алтайского края, сообщили журналистам в пресс-службе ААНИИ.

"Центр будет обеспечивать организацию и функционирование сети пунктов наблюдений, прием, анализ и хранение данных, подготовку справочной и отчетной информации и передачу сведений в Единый государственный фонд данных о состоянии окружающей среды и ее загрязнений", - рассказали в пресс-службе.

Для работы ученых в рамках государственной программы планируется до конца 2025 года создать широкую сеть пунктов наблюдения из 140 объектов. Первые 20 пунктов мониторинга развернут уже в этом году. Оборудование разместят на базе станций Росгидромета, что позволит существенно снизить затраты на реализацию проекта. Новая наблюдательная система, как пояснили в пресс-службе, позволит вести полномасштабный мониторинг многолетней мерзлоты, которая занимает две трети территории России.

"Около 6 миллионов квадратных километров территории нашей страны покрыты многолетнемерзлыми породами, которые не таяли, оставаясь стабильными сотни и тысячи лет. Но в последние десятилетия начались процессы, способствующие деградации таких грунтов, что в свою очередь может привести к разрушению тысяч жилых и промышленных зданий и сооружений", - рассказал директор ААНИИ Александр Макаров.

По его словам, постоянный мониторинг мерзлоты позволит заранее выявлять зоны наибольшего таяния и риска для инфраструктурных объектов. Концепцию организации системы наблюдений разработал ААНИИ. Технологию обустройства термометрических скважин и передачи данных уже апробировали на территории российского крайнего севера и на архипелаге Шпицберген, добавил Макаров.

Арктический и антарктический научно-исследовательский институт (ААНИИ) - ведущий мировой научный центр по исследованию полярных областей Земли. Институт проводит весь цикл работ в высоких широтах в интересах Российской Федерации и коммерческих компаний. Научные подразделения института занимаются фундаментальными и прикладными исследованиями климата, процессов в атмосфере, ближнем космосе, морской среде и ледяном покрове.