Регионы России проведут глубокий анализ своего демографического потенциала

После получения результатов анализа субъекты сформируют программы по повышению рождаемости на период до 2030 года, сообщила первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Регионы России по рекомендациям Минтруда проведут глубокий анализ своего демографического потенциала и на этой основе сформируют программы по повышению рождаемости на период до 2030 года. Об этом сообщила в пятницу первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина.

"Чтобы сформировать такую адекватную по региональным особенностям линейку [роста абсолютного числа рождений] на период до 2030 года, необходимо стартовать с глубокого и внятного демографического анализа, аналогичного тому, который мы провели на федеральном уровне, и сделать это в разрезе каждого субъекта РФ. Для того, чтобы эта работа была реализована системно, министерством труда были разработаны методические рекомендации. Рекомендации по проведению оценки демографического потенциала субъекта 6 марта были доведены до субъектов РФ", - сказала она на заседании Совета при правительстве по вопросам попечительства в социальной сфере под председательством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

По словам Баталиной, на основании этой оценки субъекты РФ разработают региональные программы по повышению рождаемости на период до 2030 года. "Демографический анализ позволит регионам понять свои дефициты, понять свои резервы, что конкретно является тормозящим барьером в реализации репродуктивных планов граждан", - пояснила она.

В ходе заседания совета Голикова отметила, что сейчас регионы "не анализируют ситуацию и не погружаются в детали", что мешает семьям или молодым женщинам иметь детей.