Строительство студенческого кампуса в Иркутске оценили почти в 13 млрд рублей

Регион корректирует заявку на создание кампуса, чтобы принять участие в очередном отборе, который будет проведен на федеральном уровне

ИРКУТСК, 18 мая. /ТАСС/. Строительства межвузовского кампуса в Иркутске в настоящее время оценивается, по предварительным данным, в 12,9 млрд рублей. Сейчас регион корректирует заявку на создание кампуса, чтобы принять участие в очередном отборе, который будет проведен на федеральном уровне, сообщилаг министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун на совещании в правительстве региона с участием членов Совета Федерации.

"По предварительным данным, кампус будет стоить 12,9 млрд рублей", - сказала Гершун.

В 2022 году заявка Иркутской области на создание межвузовского кампуса попала в десятку лучших, но из-за ограниченности бюджетных средств Минобрнауки РФ отобрало только девять проектов. Заявка Приангарья в настоящее время корректируется, чтобы участвовать в следующем отборе, добавила Гершун.

Концепция кампуса предполагает строительство студенческого общежития на 2,5 тыс. мест, гостиницы для преподавателей площадью 4,5 тыс. кв. м на 120 человек. Также на территории кампуса будет расположен спортивный комплекс с универсальным залом и бассейном, технопарк площадью 5 тыс. кв. м. Строительство предполагается с участием концессионера.

Межвузовский кампус в Иркутске необходим в связи с тем, что в Приангарье реализуются 180 приоритетных инвестиционных проектов, которые дадут более 40 тыс. рабочих мест. Для этого необходимо подготовить квалицированные кадры. Также в Иркутске остро стоит проблема со студенческими общежитиями, по подсчетам специалистов, к 2024 году будет не хватать свыше 16 тыс. мест.