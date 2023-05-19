Новый терминал аэропорта Петропавловска-Камчатского примет пассажиров в конце 2024 года

Площадь объекта составит 50 тыс. кв. м

ТАСС, 19 мая. Новый терминал международного аэропорта Петропавловск-Камчатский (Елизово), планируется, примет первых пассажиров в декабре 2024 года, сообщил генеральный директор АО "Аэропорты регионов" Евгений Чудновский во время посещения объекта вице-премьером - полпредом президента РФ в ДФО Юрием Трутневым.

"Сейчас терминал будет расти очень быстро, потому что металл весь на площадке, фасады уже собираются. К октябрю этого года мы полностью закончим каркас и теплый контур. Мы увидим, как будет выглядеть терминал со всеми поверхностями. Дальше начнется внутренняя отделка, работы по инженерным коммуникациям. Мы планируем в декабре следующего года принять уже первые рейсы", - сказал Чудновский. Его слова приводит пресс-служба полпредства.

Площадь пассажирского терминала превысит 50 тыс. кв. м. Там будут гостиница и торговые площади. Пропускная способность терминала составит 1145 пассажиров в час.

"Очевидно, что строительство движется. Все очень ждут, когда закончится строительство аэропорта. Инвесторы сегодня говорят, что у них больших вопросов нет. Вопрос возник один, он связан с выделением кредитных средств через ВЭБ.ДВ, для этого потребуется докапитализация ВЭБ.ДВ. Такое решение может принять только председатель правительства Михаил Владимирович Мишустин. Я попросил такое обоснование подготовить, и тогда мы его представим главе правительства ", - сказал Трутнев, которого процитировала пресс-служба полпредства.

В мае прошлого года при посещении стройплощадки Трутнев обратил внимание главы региона и руководства подрядчика на необходимость ускорения работ. Сейчас генподрядчиком мобилизовано на строительство 490 человек и 18 единиц спецтехники, готовность аэровокзального комплекса оценивается в 59,3%. Выполнены работы нулевого цикла, начат монтаж фасадных конструкций.

Решение о строительстве терминала принято в 2017 году. Терминал позволит увеличить пропускную способность аэровокзала, что будет способствовать расширению географии полетов и увеличению пассажиропотока. Благодаря статусу резидента ТОР "Камчатка", к месту строительства комплекса АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" подводится инженерная инфраструктура, строится дорога. В сентябре 2023 года завершится создание аэродромной инфраструктуры. Завершается строительство здания государственных контрольных органов, которое будет передано в июне 2023 года в ФГКУ "Росгранстрой" для работ по техническому оснащению пункта пропуска.