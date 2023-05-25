Эвакуированный медведь Гром и другие звери. Как в ДНР спасают потерявших свой дом животных

Животные остро реагируют на звуки стрельбы и взрывы. На линии соприкосновения в Донбассе после прошлогодней эвакуации жителей осталось немало беспризорных собак и кошек. Кого-то забрали к себе военные, частично найти новый дом помогли волонтеры, некоторых зверей из зоопарков перевезли в другие регионы РФ. Сейчас в городах ДНР, несмотря на украинские обстрелы, налаживается мирная жизнь как у жителей, так и у их питомцев

Не собачья жизнь

В марте прошлого года, когда Мариуполь еще не был освобожден от ВСУ, Евгения Михайлова, которая уже 25 лет руководит приютом "Кошкин дом" в Донецке, перестроила свою работу: стала ездить на самые горячие участки и спасать брошенных животных.

"С 12 марта 2022 года стали забирать животных с линии фронта. Сначала я ездила самостоятельно. Во время первой поездки в Мариуполь (до середины апреля 2022 года в городе велись ожесточенные бои — прим. ТАСС) мне нужно было спасти кота. Было жуткое впечатление", — рассказывает Евгения. И добавляет: "Заезжали с помощью военных". На балконе во время нашего общения сидят четыре кота, которые вскоре попадут в любящие руки хозяев.

По ее словам, военные не только сопровождали в городе, но и помогали с отловом, обеспечивали проход туда, куда обычным людям он закрыт. Например, забирали животных у комбината "Азовсталь", в помещениях которого до 20 мая 2022 года укрывались боевики нацбатальона "Азов" (запрещен в РФ).

"Когда линия фронта сдвинулась, сами ездили. Сначала раз в 5−6 дней, потом через день. Открыли свой телеграм-канал. Там люди оставляют заявки, прилагают фотографию пропавшего животного и указывают его предполагаемое местонахождение", — объясняет Михайлова.

Евгения забирает не только животных, которых оставили хозяева. Любой бездомный кот, попавшийся на ее пути, имеет шанс на спасение. Порой волонтер за один день вывозила от 30 до 60 котов. А еще на ее счету — спасение трех декоративных кроликов и около 35 собак. С последними особенно сложно. Бездомные псы бывают агрессивными и могут нанести увечье человеку. К тому же их тяжело перевозить. Чтобы успокоить четвероного, иногда приходится применять седативные препараты.

Спасенных животных в приюте откармливают и лечат. В Ростов-на-Дону вывозят особо тяжелых пациентов, их лечат по договору в местной ветеринарной клинике. А Михайлова в это время размещает объявления в интернете с просьбой принять брошенных животных из Мариуполя. Сейчас для них в Ростове-на-Дону создан транзитный пункт, откуда любой желающий может забрать зверя к себе. Таким образом были пристроены 1 058 котов, ричем 149 из них вернулись в свои семьи.

Помочь тем, кто остался

Домашних животных, оставленных хозяевами вблизи линии соприкосновения, сочувствующие люди отвозят в приюты прифронтовых городов. Например, в Горловку, расположенную менее чем в 30 километрах от зоны боевых действий, где работает Горловский приют для бездомных животных. Там содержатся более 400 чьих-то бывших питомцев, говорит хозяйка учреждения Алевтина Анищенко.

"В 2014 году прямо на выезде из приюта (в то время это была украинская территория — прим. ТАСС) стоял блокпост Украины. А дальше — наши. При попытке покинуть приют украинские солдаты направляли на людей автоматы, — вспоминает она — И ты где-то с километр едешь под прицелом. А мы что? Перекрестились и поехали. И так все время через этот блокпост и ездили. Потом его разбили. Пули летали, когда я собак кормила".

© Иван Ноябрев/ ТАСС

В прошлом году 8 марта прямо во двор приюта прилетело три мины, погибло более 20 собак. Тем не менее Алевтина продолжает свою работу, а число подопечных растет. "Корм в последнее время покупаем только сухой, кашу стараемся не готовить: из-за того, что находимся на линии разграничения, над нами часто летают беспилотники, и любой дым — готовим на открытом воздухе — чреват неприятностями. Боимся. Даже если сейчас проведем свет, включать будем по минимуму и только в середине здания, чтобы не привлекать к себе внимание", — отмечает она.

Не кормом единым

Приютам и зоопаркам в Донбассе помогают всей Россией. Волонтеры присылают корм и другие необходимые вещи. Одними из первых на помощь пришли крымчане, которые сами побывали в похожей ситуации. "Мы обратились к нашим подписчикам в соцсетях, сообщили счета директоров этих зоопарков, и люди напрямую стали им помогать. И зоопарки присоединились, например, ростовский прислал 500 тюков сена, краснодарский — 100 мешков кормов. Директора очень вдохновились, поверили в будущее", — говорит пресс-секретарь зоопарка "Тайган" в крымском Белогорске Татьяна Алексагина.

Этот зоопарк принял у себя диких зверей, в том числе львов, которые останутся в "Тайгане" на постоянной основе. "Из Донецка вывезли двух молодых львов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Они плохо ходят, они были у каких-то частных людей, и их кормили ужасно до сдачи в местный зоопарк. Львам по несколько месяцев. Сейчас у них большой вольер, они кушают, получают лекарства", — отмечает директор крымского зоопарка Олег Зубков. Остальных животных, продолжает он, после стабилизации обстановки планируют вернуть обратно в местные зоопарки.

Помощь зоопаркам оказывают и другие российские организации. 20 октября 2022 года из города Кременная был эвакуирован медведь Гром. Его доставили в подмосковный Центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Медведь находился в стрессе из-за постоянных звуков взрывов. Гром восстанавливался под наблюдением ветеринарных врачей, он долго привыкал к тишине, а спустя месяц после эвакуации даже сильно прибавил в массе. Теперь он весит 280 килограммов — вполне нормальный показатель для бурого медведя.

Тактическая ветмедицина

Сегодня в единственной работающей в Мариуполе ветеринарной клинике уже многолюдно: в город стали возвращаться жители, а вместе с ними и питомцы. С раннего утра люди везут на лечение зверей. У входа в помещение, где сейчас оборудовали клинику, стоит мужчина. Он привез на операцию сиамца по кличке Майк. Мужчина заметно нервничает. Молодая ассистентка, замечая это, успокаивает: "Сегодня вашим мальчиком занимаются аж два хирурга — наш доктор и московский. Сейчас быстро подлечат".

"Московский" доктор — это ветеринар, основатель одной из ветклиник в Москве Василий Сычев. Вместе с ним прибыли коллеги: Андрей Ермаков, Иван Каменский, Алексей Горбачев. Их волонтерская миссия в рамках проекта "Протяни руку брату меньшему" включает в себя целый ряд задач, направленных на развитие в городе ветеринарного направления, — от восстановления профильных клиник и повышения квалификации персонала до сопровождения в вопросах интеграции в правовое поле России.

Василий Сычев © Иван Ноябрев/ ТАСС

"Первая и основная задача — помочь государственной ветеринарной клинике Мариуполя, которая сильно пострадала в ходе ведения боевых действий. Необходимо создать элементарные условия для работы", — говорит Сычев.

Окна, кровля, несущие стены и коммуникации — все было повреждено многочисленными обстрелами. Персоналу клиники удалось спасти из-под обломков здания лишь часть медицинского оборудования и инструмента, потребность в дооборудовании боксов остается острой. Пока прием ведется в бывшем подсобном помещении общей площадью около 40 квадратных метров.

Еще одна задача, продолжает волонтер, восстановить лабораторную деятельность ветеринарной клиники. У самой лаборатории, как утверждают здешние специалисты, большой потенциал. Речь идет не только об узкоспециализированной работе, но и о проведении массового анализа продуктов питания. "Ведь через Мариуполь проходит огромное количество сельхозпродукции", — поясняет Сычев. Сейчас, к слову, восстановление лаборатории уже началось.

Важным направлением в зоне ведения боевых действий Сычев считает развитие кинологической службы. Эта работа предполагает умение оказать первую помощь раненому животному. Уже принято решение организовать дополнительные курсы подготовки кинологов с уклоном в медицину. "Это будет не разовая акция, это будет программа тактической ветеринарной медицины", — подчеркивает ветеринар. Уже летом на территории города планируют организовать первый тематический семинар.

Мариупольский зоопарк

Небольшая территория Мариупольского зоопарка встречает волонтеров уютным и чистым двором, густой растительностью и ручными хищниками. О событиях годичной давности напоминают побитая осколками входная группа, резные деревянные указатели и пара так и не убранных сгоревших легковых автомобилей. "Это единственное, что мы еще не успели отсюда убрать", — говорит директор зоопарка Савелий Вашура.

Из вольера с прохожими заигрывает бурый медведь. Смотрители зоопарка объясняют: здешние обитатели привыкли к людям, ласке и контакту с окружающими. Даже стресс, пережитый в период боевых действий, не повлиял на характер животных. "Все время мы были с ними, как бы тяжело и страшно нам ни было. Мы ухаживали за своими подопечными, успокаивали как могли и спасали. И они платят нам тем же", — рассказывает одна из смотрительниц.

Андрей Ермаков © Иван Ноябрев/ ТАСС

"Эта наша поездка в Мариуполь вторая по счету. Первая была ознакомительной. Она позволила определить потенциал, самые сложные направления местной ветеринарии и уровень потребностей. Оба раза мы везли сюда медикаменты и различное оборудование", — говорит Алексей Горбачев.

Андрей Ермаков внимательно осматривает обитателей зоопарка. Долго возиться с ними времени нет, шутит доктор. У вольера с львятами вся группа невольно задерживается. Смотрительница предлагает и нам поближе познакомиться с малышами. Они резвятся, прыгают, играют. В этом возрасте, говорят ветеринары, львята еще не опасны для человека.

"Они еще совсем молодые. Но при тесном контакте стоит все-таки соблюдать элементарные правила безопасности, помнить об острых зубах, длинных когтях и хищном нраве", — говорит Андрей Ермаков. Он вместе с коллегами остается доволен состоянием животных и качеством ухода за ними.

В Мариупольский зоопарк волонтеры приезжали не с пустыми руками: медикаменты, оборудование, необходимое для лечения животных, в том числе дефицитные для ДНР дистанционные инъекторы. В ближайшее время двое смотрителей зверинца отправятся на учебу в Москву, где смогут повысить уровень профессиональной квалификации и подготовиться к поступлению в профильные вузы.

Галина Зверева, Валерий Стурит