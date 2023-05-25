В Краснодарском крае вводят требования к экологичности двигателей такси

К 2026 году класс экологичности двигателей такси должен стать не ниже четвертого

КРАСНОДАР, 25 мая. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края во время сессии в четверг приняли поправки в краевое законодательство, которыми устанавливаются требования к экологичности двигателей внутреннего сгорания для автомобилей, используемых в такси в регионе.

"Что касается легковых такси, то это не просто один из видов общественного транспорта, в какой-то мере это еще и лицо Кубани, и средство передвижения для экстренных, спешных поездок. Спрос на их услуги со стороны жителей и гостей края растет, растет и предложение. Но увеличение количества не должно происходить за счет снижения качества. Работа такого социально значимого вида транспорта, как такси, должна находиться в зоне постоянного внимания органов власти края", - заявил председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

Вносимыми поправками закрепляется, что в Краснодарском крае автомобили, используемые для предоставления услуг такси, должны иметь кузов белового или желтого цвета. Касаемо экологичности, как отметил на сессии заместитель председателя комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта, дорожного хозяйства и связи Иван Тутушкин, автомобили должны быть оснащены либо электродвигателем, либо двигателем внутреннего сгорания не ниже второго экологического класса. Постепенно в крае будут повышать экологичность: планируется, что с 2025 года в такси можно будет использовать машины с двигателями не ниже третьего экологического класса, а с 2026 года - не ниже четвертого экологического класса.