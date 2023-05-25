Росгвардия применила опыт из чеченских кампаний в работе с семьями участников СВО

Заместитель командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии России Денис Ермаков заверил, что со всеми членами семей военнослужащих незамедлительно установили контакты, что позволило не допустить распространение дезинформации со стороны противника

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Росгвардия применила опыт чеченских кампаний в работе с семьями военнослужащих и сотрудников ведомства, находящихся в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в четверг сообщил заместитель командующего Северо-Западным округом войск национальной гвардии России Денис Ермаков.

"С самого начала СВО мы столкнулись с некоторыми вопросами. От нас потребовалась активная работа с членами семей военнослужащих, сотрудников, которые оказались в зоне специальной военной операции. Незнание обстановки, непонимание того, что происходит, стало вызывать определенное напряжение. В связи с этим та система, которая у нас оставалась еще со времен Чеченской Республики, оказалась эффективной и сработала очень быстро и оперативно. В каждой воинской части у нас имеются помощники по работе с семьями военнослужащих и сотрудников. В первую очередь, конечно же, погибших, но и по контролю за реализацией мер социального характера для всех, в том числе принимающих участие в любых боевых конфликтах", - сказал он, выступая на Всероссийском координационном совете уполномоченных по правам человека.

Ермаков отметил, что с самого начала СВО сработали все социальные службы, которые имеются в каждом территориальном органе. "На первом этапе мы незамедлительно установили контакты со всеми членами семей военнослужащих. Там, где была доступность, мы собрали их у себя, провели беседы, установили контакты, обменялись номерами сотовых телефонов. Там, где доступности не было, мы вышли на контакт в телефонах. В последующем это сыграло положительную роль, так как противник, проявляя определенную дезинформацию, направляя родственникам различного рода информацию, провоцируя их на определенные события, не смог добиться результата, которого хотел, потому что была полная связь и контакт (с родственниками и близкими), и мы оперативно снимали напряжение", - добавил он.