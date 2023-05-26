Карельские предприниматели получили исключительное право на бренд "Карельский мед"

Первое свидетельство о государственной регистрации в Роспатенте вручили фермеру-пчеловоду Дмитрию Спиркову

ПЕТРОЗАВОДСК, 26 мая. /ТАСС/. Карельские предприниматели получили исключительное право на географическое указание и использование регионального бренда "Карельский мед". Первое свидетельство о государственной регистрации в Роспатенте вручили фермеру-пчеловоду Дмитрию Спиркову, сообщил в своем Telegram-канале министр экономического развития региона Олег Ермолаев.

"Друзья, рад поделиться важной новостью - Карелия получила первое свидетельство об исключительном праве на географическое указание. Решение о государственной регистрации в Роспатенте регионального бренда было принято в отношении товара "Карельский мед", - сказано в сообщении.

В Минэке Карелии также сообщили, что право на географическое указание является коллективным и может быть предоставлено всем, кто производит продукцию, обладающую одинаковыми характеристиками в пределах одной территории.

Как пояснил ТАСС заместитель начальника центра по взаимосвязям с органами власти Федерального института промышленной собственности Денис Савченко, воспользоваться географическим указанием смогут только те, кто производит продукцию на территории республики. "Они (предприниматели - прим. ТАСС) могут обратиться в Роспатент и присоединиться к этому географическому указанию. Мы их в Роспатенте проверяем. Если они действительно производят [продукцию] на территории Карелии, то тоже даем свидетельство", - рассказал собеседник агентства. При этом он отметил, что предприниматель из другого региона, желающий указать в названии своей продукции бренд "Карельский мед", регистрацию на географическое указание не получит.

Сейчас на рассмотрении в Роспатенте находятся десять заявок от карельских товаропроизводителей, семь из них - на регистрацию географических указаний. Как пояснил Савченко, в их числе иван-чай, мармелад, форель, пастила, клубника и гранит.