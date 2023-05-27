В Калужской области откроют научные лаборатории по созданию сельхозтехники

Они будут расположены в кампусе филиала Московского государственного технического университета

КАЛУГА, 27 мая. /ТАСС/. Научно-образовательный центр (НОЦ) "Ростсельмаш" запустят в Калужской области в готовящемся к открытию кампусе филиала Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Н. Э. Баумана. В кампусе специалисты будут разрабатывать, испытывать и изготавливать опытные образцы сельскохозяйственной техники, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

"С открытием кампуса в учебно-лабораторном комплексе начнет работу НОЦ "Ростсельмаш-МГТУ", созданный совместно с индустриальным партнером ООО "КЗ "Ростсельмаш" для разработки агрегатов трансмиссий сельскохозяйственных и транспортных машин и реверс-инжиниринга в области сельскохозяйственной техники. В калужском кампусе будет проводиться проектирование, изготовление опытных образцов и их испытания", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, кампус начнет свою работу в новом учебном году. В рамках проекта будет налажена работа с Калужским турбинным заводом и предприятием "Силовые машины". Совместная лаборатория нацелена на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в области проектирования турбин, а также гидравлики. Кроме этого, начнут работу лаборатории гибких складских производственных систем, в том числе для решения задач обратного инжиниринга. В пресс-службе добавили, что в кампусе планируется создать центр биомедицинских исследований, центр по разработке и испытаниям БПЛА, студенческое конструкторское бюро совместно с группой компаний "Синара".

На базе отделения МГТУ имени Н. Э. Баумана функционирует калужский студенческий бизнес-инкубатор, в котором размещены и получают поддержку 10 малых инновационных предприятий и шесть инициативных групп студентов с проектами на этапе прединкубирования, которые станут резидентами нового кампуса.