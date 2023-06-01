В Забайкалье создадут студенческое турбюро для повышения престижа рабочих профессий

Его работа позволит сделать большой вклад в решение проблем учебной и трудовой миграции молодежи, рассказал вице-премьер правительства региона Александр Бардалеев

ТАСС, 1 июня. Студенческое турбюро откроют в Забайкальском крае для развития промышленного туризма и профориентации молодежи. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"Проект по созданию студенческого туристического бюро запускается в Читинском политехническом колледже. В рамках него будут организовываться промышленные экскурсии для школьников и студентов на предприятия и организации Забайкальского края", - сообщили в пресс-службе.

По мнению вице-премьера правительства Забайкалья Александра Бардалеева, это будет способствовать популяризации и повышению престижа рабочих профессий среди молодежи. В проекте примут участие крупные промышленные предприятия, в том числе горнодобывающие, работающие в сфере обрабатывающего производства.

"Студенческое туристическое бюро станет единственным и уникальным в Забайкальском крае. Его работа позволит сделать большой вклад в решение проблем учебной и трудовой миграции молодежи, трудоустройства молодых специалистов на предприятия региона, поможет в профессиональной ориентации школьников при выборе профессии", - пояснил Бардалеев.

В апреле 2023 года стратегия развития промышленного туризма в Забайкалье была представлена на заседании акселератора "Открытая промышленность" в Москве. Там губернатор Забайкалья Александр Осипов рассказал, что в крае активно развивается добыча полезных ископаемых, сотрудничество с приграничными зонами в Китае и Монголии, производство товаров с национальным колоритом традиционными методами. Кроме того, в регионе реализуются меры поддержки для участников программы развития промышленного туризма.

В 2022 году Забайкалье вошло в топ-20 проекта "Всероссийский акселератор по промышленному туризму". Эксперты Агентства стратегических инициатив посетили тогда несколько промышленных предприятий Забайкальского края, в том числе Быстринский ГОК, предприятие "Читинские ключи", Первомайский ремонтный завод.