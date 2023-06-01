Международный статус "благополучный по ящуру с вакцинацией" получили пять регионов ДФО

Речь идет об Амурской области, Хабаровском, Приморском и Забайкальском краях, Еврейской автономной области

ТАСС, 1 июня. Пяти регионам Дальневосточного федерального округа предоставлен международный статус "благополучный по ящуру с вакцинацией", который был присвоен в рамках Всемирной ассамблеи делегатов Всемирной организации охраны здоровья животных (ВОЗЖ), сообщается в четверг на сайте правительства Амурской области.

"Помимо Амурской области "благополучными по ящуру с вакцинацией" признали Хабаровский, Приморский и Забайкальский края, а также Еврейскую автономию", - говорится в сообщении.

По информации Россельхознадзора, 25 мая в рамках 90-й ежегодной генеральной сессии ВОЗЖ принято решение об официальном признании зоны 5 "Дальний Восток" "благополучной по ящуру с вакцинацией". В эту зону входят Амурская область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края, Еврейская автономная область. К особенностям этих территорий относят протяженную сухопутную границу с неблагополучными по ящуру странами, в первую очередь, с Китаем и Монголией. Статус зоны, свободной от ящура с вакцинацией, дает хозяйствам возможность продавать мясо и другие товары за пределы региона.

Для поддержания признанных ВОЗЖ благополучных зон необходимо соблюдать требования к благополучной с вакцинацией и без вакцинации зоне по ящуру (с учетом определенного статуса), условия перемещения восприимчивых к ящуру животных (крупный и мелкий рогатый скот, свиньи, верблюды) и ряда других товаров, полученных от них (в том числе, мяса и молока).

Кроме того, в рамках Генеральной сессии были подтверждены статусы благополучия по чуме мелких жвачных животных, контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота (КРС), губкообразной энцефалопатии КРС для территории России в целом и некоторых зон по ящуру (с вакцинацией и без).