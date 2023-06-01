На острове Северный первое почтовое отделение откроют летом 2023 года

Оно будет работать на базе визит-центра "Мыс Желания"

АРХАНГЕЛЬСК, 1 июня. /ТАСС/. Первое почтовое отделение на самом большом острове Новой Земли - острове Северный - будет открыто летом 2023 года на мысе Желания. Об этом рассказал ТАСС директор национального парка "Русская Арктика" Александр Кирилов на конференции "Экология: новое время на пути в зеленое будущее", которая проходит в Архангельске в рамках заключительного полуфинала проекта "Экософия".

Остров Северный является вторым по площади островом России после Сахалина.

"На базе визит-центра "Мыс Желания" открываем почтовое отделение "Арктическая почта", индекс 163100. Это первая официальная почта на Северном острове", - сказал Кирилов.

Ориентировочно открытие планируется в июле. Отделение будет работать в часы работы станции.

Это будет второе отделение почты на территории национального парка. Почтовое отделение 163110 в бухте Тихой острова Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа является самым северным в мире.

По мысу Желания проходит граница Баренцева и Карского морей, здесь сохранились строения гидрометеостанции, которая была основана в 1931 году, сеть оборонительных сооружений времен Великой Отечественной войны и самый северный в стране маяк. Мыс Желания - одна из наиболее перспективных точек для развития туризма в "Русской Арктике".

Национальный парк "Русская Арктика" - самая северная и самая большая в России особо охраняемая природная территория. В ее состав входит архипелаг Земля Франца-Иосифа и северная часть архипелага Новая Земля.