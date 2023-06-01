Жители Липецкой области придумают "лучшую народную эмблему" 70-летия образования региона

Прием предложений стартует 15 июня и продлится до 1 октября

ЛИПЕЦК, 1 июня. /ТАСС/. Жители Липецкой области придумают "лучшую народную эмблему" 70-летия официального образования региона. Об этом сообщил журналистам губернатор Игорь Артамонов, анонсируя старт соответствующего конкурса.

"Выберем лучшую народную эмблему к 70-летию образования Липецкой области, каждый житель может создать свой вариант эскиза и прислать его на конкурс", - сказал Артамонов. Он отметил, что прием предложений стартует 15 июня и продлится до 1 октября текущего года. Победителя выберут в ходе голосования на официальной странице правительства региона в социальной сети "ВКонтакте" путем простого большинства голосов. При этом, согласно условиям смотра, каждый участник может предоставить не более двух работ.

"В конкурсе могут принять участие не только профессиональные художники, но и коллективы предприятий, простые горожане, эмблема-победитель станет народной эмблемой 70-летия Липецкой области", - заметил Артамонов.