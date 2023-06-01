В Чувашии сообщили, что агрослет "Лучшие на селе" станет ежегодным

Форум позволяет систематизировать добровольческое движение на селе

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Агродобровольческий слет "Лучшие на селе", который проходил в Чувашии с 26 по 28 мая, станет ежегодным. Об этом сообщил на стенде ТАСС на ЦИПР-2023 глава Чувашской Республики Олег Николаев.

"Мы в прошлом году провели первый форум сельской молодежи - агрослет "Лучшие на селе". <…> Недавно завершился второй форум. <…> Мы договорились, что это мероприятие будет ежегодно", - сказал он ТАСС в четверг.

Николаев отметил, что форум позволяет систематизировать добровольческое движение на селе. В рамках мероприятия проводились круглые столы, мастер-классы по организации добровольческой деятельности, патриотическому воспитанию и управлению проектами.

По данным Министерства сельского хозяйства Чувашии, более 1,5 тыс. представителей рабочей сельской молодежи приняли участие в мероприятии.

Восьмая ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. В рамках тематических треков участники обсуждают вопросы цифровой независимости российской промышленности, взаимодействие бизнеса, науки и государства, а также совершенствование и распространение отечественного софта и другие темы. Организатором конференции выступает компания "ОМГ". Стратегические партнеры - госкорпорации "Ростех" и "Росатом", "Ростелеком" при поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, правительства Москвы и правительства Нижегородской области. ТАСС выступает генеральным информационным агентством конференции "Цифровая индустрия промышленной России".

ЦИПР - одна из крупнейших в России конференций, выступающих площадкой для диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта "Цифровая экономика". В 2022 году в конференции приняли участие около 6 тыс. человек из 1,5 тыс. компаний и 73 субъектов России.