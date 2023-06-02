В Болгаре планируют сдать к лету 2024 года новый гостиничный комплекс

Новый трехэтажный гостиничный комплекс "три звезды" будет располагаться за пределами границы исторической части города

КАЗАНЬ, 2 июня. /ТАСС/. Новый трехэтажный гостиничный комплекс, который будет располагаться за пределами границы исторической части древнего городища Болгара, должен быть сдан к лету 2024 года. Об этом сообщается на сайте Государственного Советника Татарстана, председателя попечительского совета Республиканского фонда "Возрождение" Минтимера Шаймиева по итогам выездного совещания в Болгаре.

"Решение о строительстве новой гостиницы было принято руководством республики в начале текущего года в связи с увеличением числа посетителей Болгарского историко-археологического комплекса. В последние годы сильно ощущалась нехватка гостиничных номеров трехзвездочного уровня. В прошлом году Болгар посетили 830 тыс. туристов и паломников. С начала текущего года Болгарский заповедник уже принял более 155 тыс. гостей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительные работы начались в конце апреля этого года. Сдать гостиничный комплекс планируется к лету 2024 года.

Новый трехэтажный гостиничный комплекс "три звезды" будет располагаться за пределами границы исторической части древнего городища Болгара.

Город Болгар охватывает территорию древнего Болгарского городища - столицы средневековой Волжской Булгарии и Золотой Орды. Болгарский историко-архитектурный комплекс в 2014 году стал объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Болгар - город, возникший в IX-X веках, был экономическим, политическим и культурным центром Волжской Булгарии. Туда в 922 году прибыло посольство из Багдада, и местные жители приняли ислам. В 1969 году создали Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник.