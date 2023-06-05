В Южно-Сахалинске аэровокзальный комплекс намерены сдать в августе

Его начали создавать в конце 2017 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Новый аэровокзал в Южно-Сахалинске сдадут в августе 2023 года, сообщил в понедельник в Сахалинской областной думе губернатор региона Валерий Лимаренко во время ежегодного отчета о работе островного правительства за 2022 год.

"В августе ожидаем сдачу аэровокзального комплекса, который сможет обслуживать до 5 млн пассажиров в год", - рассказал Лимаренко.

Создание нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске началось в конце 2017 года. Изначально планировалось, что объект введут в эксплуатацию в 2019 году, затем срок сдачи перенесли, на это повлияла в том числе недостаточно качественная проработка проекта: субподрядчик вынужден был приостанавливать работы из-за обнаружения не учтенных в проекте сетей. Вторая причина - законодательные изменения в требованиях, предъявляемых к досмотровому оборудованию. В 2021 году премьер-министр России Михаил Мишустин поторопил инвесторов строительства нового аэровокзального комплекса, заявив, что подобные проекты должны реализовываться не более чем за два-три года.

Расконсервация объекта и возобновление строительства потребовали пересмотра ранее принятых проектных решений. В начале апреля 2023 года Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по откорректированному проекту комплекса.

Аэропорт Южно-Сахалинска является международным аэропортом федерального значения. Он расположен на территории Южно-Сахалинского городского округа в планировочном районе Хомутово и является крупнейшим в области. В декабре 2016 года в АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" прошла реорганизация путем присоединения филиалов "Аэропорт Оха", "Аэропорт Ноглики", "Аэропорт Шахтерск" и "Аэропорт Зональное". С аэропортом сотрудничают девять авиакомпаний, осуществляющих рейсы в десять городов России и семь городов стран Азиатско-Тихоокеанского региона, включая чартерные туристические рейсы. Однако существующее здание аэровокзала не отвечает требованиям строительных норм и правил по сейсмичности и не подлежит реконструкции.