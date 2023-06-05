В Югре за два года в стойбищных школах-садах обучили детей из 31 семьи

В регионе работает семь таких дистанционных детских садов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 июня. /ТАСС/. Дети из 31 семьи коренных малочисленных народов Севера обучились в стойбищных школах-садах за два года, сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.

"В Югре запущен образовательный проект на стойбищах коренных народов "Стойбищная школа-сад". Благодаря этому образование для детей стало доступным на самых далеких стойбищах. Сегодня у нас в Югре создано семь школ-садов, в которых занимаются несколько десятков детей в возрасте от трех до семи лет из 31 семьи", - сказала Комарова на пленарном заседании Первого форума женщин Севера в Санкт-Петербурге в понедельник.

По ее словам, дети, которые приезжают в интернаты, уже более подготовлены, так как посещали дистанционный детский сад на родовых угодьях. Первый подобный объект в Югре запустили в 2020 году. В школах занятия идут в онлайн-формате. Также к детям на место приезжает преподаватель. В процесс вовлекли и родителей, которые вместе с детьми выполняют задания, осваивают дополнительный материал. Он отметил, что компьютеры детям предоставляются регионом, также подключается интернет, там, где это необходимо и есть возможность.

Как уточнил ТАСС директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин, вовлечь в проект в перспективе планируют всех детей коренных народов Севера в возрасте до семи лет, при технической возможности у родителей. "В проект попадают все семьи коренных малочисленных народов Севера, изъявившие желание и у кого есть интернет на территории проживания", - пояснил он, не уточнив срок завершения проекта.

По данным региональных властей, в Югре проживают более 30 тыс. представителей коренных малочисленных народов Севера (ханты, манси, ненцы). Это около 2% от всего населения региона (более 1,6 млн человек). Примерно 4,5 тыс. из них ведут традиционный образ жизни.

Дети представителей коренных малочисленных народов Севера, проживающие в Югре, с первого класса обучаются в интернатах. До этого времени многие из них находятся с родителями на стойбищах и зачастую не имеют различных дошкольных навыков. В результате им сложнее дается обучение в начальной школе.

Первый форум женщин Севера инициирован общероссийской общественной организацией "Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока России". Главной миссией форума является укрепление роли женщин Севера, Сибири и Дальнего Востока России в построении устойчивого созидательного будущего коренных народов, основанных на традиционных ценностях.