Калужский губернатор раскритиковал ход реконструкции путепровода "Синие мосты"

Владислав Шапша заявил, что первый этап проекта должен быть реализован в 2023 году

КАЛУГА, 6 июня. /ТАСС/. Реконструкция путепровода "Синие мосты" в Калуге не началась по плану в мае из-за незавершенных подготовительных работ. С критикой по поводу темпа работ на объекте выступил во вторник губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

"Темпы работ на Синих мостах меня не устраивают. Еще в мае планировалось перекрыть путепровод, чтобы начать его реконструкцию. Сейчас мне говорят, что только в середине июня приступят", - написал Шапша.

Как отметили в пресс-службе губернатора и правительства области, реконструкция развязки ведется с использованием механизма инфраструктурного бюджетного кредитования. Калужская область получила порядка 4,5 млрд рублей в качестве кредита, в том числе на ремонт путепровода. "Начинать работы на "Синих мостах" можно только после переустройства ливневки, газовых сетей, остальных коммуникаций. После того, как приведут в порядок асфальт на прилегающих улицах, которые потом будут путями объезда", - уточнил глава региона, добавив, что первый этап проекта должен быть реализован в 2023 году.

В пресс-службе отметили, что дорожники приступят к работе на путепроводе не ранее, чем через три недели. Губернатор поручил пересмотреть график.