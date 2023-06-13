"Здесь будет место силы". Об одежде для особенных детей и благотворительности для их мам

"Мой бизнес начался с неизлечимой болезни сына. ДЦП. Особо тяжелая форма", — говорит основательница студии GT Dress Далия Гайнанова, занимающаяся изготовлением одежды для детей с особенностями развития. 14 лет назад с появлением ребенка ее жизнь круто изменилась, и сегодня она владелица узнаваемого бренда, которая не только шьет одежду, но и помогает семьям с особенными детьми найти силы счастливо жить дальше. Узнали, как ей это удалось, о чем она мечтает и как строит семейное комьюнити

Бренд появился из необходимости

Зеленый район Казани, уютный двор, типичная городская многоэтажка. 1 июня, в День защиты детей, здесь открылся новый инклюзивный центр "Все для детей", который объединил коворкинг, игровую зону и производство по пошиву "особой" одежды GT Dress. Стоит за этим молодая и энергичная жительница Татарстана Далия Гайнанова.

Сегодня ее компания производит около 35 разнообразных моделей одежды для людей с особенностями развития и продает порядка 1 тыс. позиций в месяц. Все — от слюнявчиков и боди до полноценных верхних комплектов. Шьют как "на склад", чтобы самые продаваемые позиции всегда были в наличии, так и по индивидуальным заказам: стандартные лекала для клиентов бренда не всегда подходят. Удивительно, какие стильные и современные модели создаются. Почему-то при словосочетании "специализированная одежда" в воображении возникают совсем не такие вещи. Но Далия поясняет, как важно для нее было создать именно модный бренд. "У таких детей не всегда нарушен интеллект, они не будут надевать что угодно. Хочется делать не просто удобные, но и модные, интересные вещи. Все модели придумываем сами", — говорит она.

А началась эта история в 2009 году, когда Далия родила сына Тимура. Сложные роды и как следствие — тяжелая форма ДЦП у ребенка. Юрист по образованию, она с 19 лет работала в Верховном суде республики. Но Тимур заставил ее полностью изменить жизнь. "Он практически паллиативный ребенок, который только лежит. Говорить не может, ручками ничего брать не может, он даже плакать не умеет. Слава богу, что меня узнает, какие-то эмоции проявляет", — рассказывает Далия.

Далия Гайнанова © Егор Алеев/ ТАСС

Вернуться к привычной работе она уже не смогла, надо было постоянно находиться возле малыша. Чтобы как-то заработать, занялась уборкой квартир. Сначала ходила сама, позже открыла клининговую компанию, нанимала сотрудников. Но одной из главных проблем того времени называет даже не нехватку средств и времени, а невозможность социализации ребенка, в том числе из-за отсутствия комфортной и удобной одежды.

"Я с этим столкнулась по мере взросления сына. Он растет, у него текут слюни. Первые годы можно как-то детским слюнявчиком обходиться. Но ему исполнилось семь лет, а ситуация не меняется. Понятия взрослого слюнявчика просто не было. Люди справляются как могут. Используют либо детские слюнявчики, либо носовые платки. Но это все неэффективно", — говорит она.

Тогда Далия и начала создавать то, чего не хватало ее сыну Тимуру. Начиналось все с пошива тех самых слюнявчиков. Ей хотелось увидеть в них красивый функциональный аксессуар. "В ателье сделала просто в виде треугольника, но внутри использовала плащевую непромокаемую ткань. И теперь могла в стиральной машине хоть сто раз постирать, он не порвется. В основном же слюнявчики делают на основе клеенки, которая приходит в негодность через две стирки", — говорит Далия. Шила только для себя и в подарок таким же "особенным" мамам.

После задумалась о создании боди, которые в широкой продаже можно найти только на малышей, но такая одежда удобна и для взрослых детей с ДЦП. "Тогда и задумалась о создании одежды на продажу. Но было страшно. Пугали мысли: "Раз этого нет в магазинах, значит, не востребовано", — вспоминает Далия. — Переживала и из-за осознания, что потенциальная целевая аудитория не самая платежеспособная. Поэтому необходимо произвести продукт с низкой себестоимостью".

Переживала, но все же решилась. Деньги на первую партию ткани Далия нашла, продав инвалидную коляску сына. Дальше были сложности с фабриками, которые готовы были браться только за большие объемы, первая партия с производственным браком, неподходящие модели из-за отсутствия конструкторов и понимания, как и что делать. Почему не бросила эту затею? Наверное, помог оптимизм и способность не концентрироваться на неудачах, вспоминает она.

Первое время свою продукцию реализовывала через реабилитационные центры, куда приходила лично. Позже открыла онлайн-продажи, нашла помощника по соцсетям Ларису Вознесенскую, которая в дальнейшем стала партнером по бизнесу.

"Просто зарабатывать деньги здесь не получится — это не та история. Такие дети иногда умирают, не дождавшись посылки, не успевают надеть даже. Лариса так проникалась историями, хотела всем помочь. Я поняла, что со мной работает человек, который должен здесь быть, с большим сердцем", — говорит Далия.

Постепенно в компании появилось собственное небольшое производство, швеи, конструктор одежды. Помог и республиканский Фонд поддержки предпринимательства. Удалось взять кредит, сертифицировать продукцию.

Новый дом

Параллельно Далия занималась социальными проектами, помощью таким же мамам. "Делали благотворительные обеды, договаривались с ресторанами, нанимали аниматоров, дарили нашу одежду. Потому что я знала, что нет денег у мамочек", — вспоминает она. Это вылилось в создание НКО "Все для детей". На этом этапе к команде подключилась Эльмира Яруллина, которая взяла на себя всю бумажную работу и работу с грантами. Ее помощь помогла НКО развиваться быстрее, а деятельность стала эффективнее.

"Подключилась мэрия Казани, нам выделили помещение, 84 "квадрата". Мы были в восторге, потому что до этого снимали всего 20 "квадратов", где вмещалась одна машинка и один раскроечный стол. А совсем недавно через фонд "Добрая Казань" и при поддержке главы республики Рустама Минниханова нам это помещение дали, под наш центр "Все для детей". Здесь мы и с мамами занимаемся, и с детьми. И шьем эту одежду", — говорит Далия. Рассказывает, как здесь будут устраивать праздники для детей, как будут встречать мам на чашку кофе.

Центр действительно не пустует. В игровой находятся сразу несколько детей под присмотром взрослых, на небольшой кухне сотрудники и посетительницы центра пьют чай, в швейной мастерской создается новая одежда.

© Егор Алеев/ ТАСС

Марина Григорьева, мама особенного сына Юрия, пришедшая в центр, с готовностью делится впечатлениями об одежде GT Dress, с которой познакомилась два года назад. "Одеть ребенка со спастикой (мышечные спазмы, судороги в руках, ногах и шейном отделе — прим. ТАСС) и с гиперкинезом (тремор и иные непроизвольные движения — прим. ТАСС) очень тяжело. Особенно когда куда-то торопишься. Честно скажу, из-за этого не хочется даже никуда идти", — говорит Марина. Рассказывает, что сын занимается спортом — бочче (паралимпийский вид спорта, игра на точность с мячом) и постоянные выезды на тренировки теперь проходят гораздо легче.

"Это маме настолько облегчает жизнь, настроение поднимается. Активная жизнь ребенка — это тоже благодаря тому, что у нас есть удобная одежда", — говорит она.

Кстати, сама Марина также создала бизнес, столкнувшись с проблемами "особенных" мам. "Такого ребенка сложно купать, и мы открыли производство, делаем специальные кресла для купания".

Мамы в бизнесе

Идею, что "особенные" мамы могут стать успешными бизнесвумен, продвигает Далия в том числе и с помощью открытого центра. Рассказывает, что здесь будут проходить встречи с психологами и специалистами, различные образовательные курсы.

"Здесь будет место силы, где женщина может обучиться, просто отдохнуть, попить кофе, поболтать. Коворкинг для мам, для детей. А еще мы будем обучать желающих шитью. И трудоустраивать на своем производстве. Они смогут быть самозанятыми и не терять при этом пособие. У нас уже две такие мамы сейчас учатся", — говорит она.

По словам Далии, она старается изменить мышление родителей, у которых появился ребенок с особенностями. "Хочу, чтобы было такое движение мам, чтобы говорили: "А, это "особенные" мамы, они крутые, они продвинутые, у них у всех бизнесы". Тогда женщина, родив такого ребенка, не сдаст его в детский дом, не испугается, — говорит она. — Я своим личным примером могу продемонстрировать. У меня тоже такой ребенок. Но я же как-то справилась с этим. Я им говорю: "Мамы, мне вас вообще не жалко, я сама в этой же ситуации. Но ты же не инвалид. Ничей сарай не пуст — у всех свои проблемы, у тебя вот так. Но ты можешь дальше счастливо жить. У тебя есть время, изучи новый навык, мы здесь тебе поможем".

Бренд с мировым именем

В подтверждение слов, что все возможно, Далия рассказывает о своих планах по развитию и выходу на мировые рынки. "У меня такие планы грандиозные. Я на мир хочу выйти. Я хочу, чтобы мы были лучшим, узнаваемым брендом. Сейчас нас знают и в Татарстане, и по всей России. Более того, нашу одежду заказывали в Польшу, в Турцию, в США, в Казахстан. Много людей, которые хотят сотрудничать с нами. Мы думаем, как юридически составить документацию, как логистически выстроить историю. Может, это будет франшиза или какой-то другой формат", — говорит она.

© Егор Алеев/ ТАСС

Признается, что в планах есть создание премиального сегмента одежды. "У меня есть мечта — сделать сегмент люкс. Да, для людей с инвалидностью, но крутое. Ведь мамы с такими детьми не всегда испытывают сложности с деньгами. Поэтому хочется сделать и такой сегмент", — добавляет она.

Но признается: главное для нее, что создаваемая одежда помогает облегчить жизнь родителям и помочь социализироваться ребенку.

"Я все время говорю — я мама ребенка-инвалида, я молодец. Не понимаю тех, кто пытается это скрыть. Как будто они в чем-то виноваты. Это не грех, не преступление. Наоборот, ты — мать-герой. Борешься сама с собой. Ты не бросила, ты не предатель. Всегда говорю, что у меня есть такой ребенок. Вообще-то, он президент нашей компании, основатель. Тот, кто это все создал", — улыбается она.

Оксана Сотник