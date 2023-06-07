Липецк объявили беговой столицей России 2023 года

В регионе создается необходимая для соревнований инфраструктура, появляются беговые дорожки, реконструируются пришкольные стадионы

ЛИПЕЦК, 7 июня. /ТАСС/. Город Липецк объявлен беговой столицей России по итогам всероссийского полумарафона "Забег.РФ", состоявшегося по всей стране в минувшее воскресенье, 4 июня. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов.

В подтверждение своих слов он привел данные от руководителя оргкомитета соревнований Ксении Шойгу, поздравившей всех участников мероприятия в областном центре. "Липецкое беговое сообщество зародилось всего пять лет назад, а сегодня наш город признали беговой столицей России, времени прошло мало, а путь проделан огромный - от организации забегов и маршрутов их проведения до количества людей, занимающихся бегом", - написал Артамонов.

Он рассказал, что в регионе создается необходимая для соревнований инфраструктура, появляются беговые дорожки, реконструируются пришкольные стадионы. "Ни один объект не пустует, это здорово, массовые соревнования помогают развивать массовый спорт, а еще привлекают туристов", - продолжил Артамонов. Так, про его данным, прошедший на выходных полумарафон собрал более 4 тыс. бегунов из 181 города. "Липецк был полон гостей, и я не сомневаюсь, что они приедут снова", - заметил Артамонов.

Губернатор лично принял участие в забеге, преодолев дистанцию в пять километров. "К такому спортивному празднику невозможно не присоединиться, настроение очень позитивное: бегущие, волонтеры, зрители - все друг друга поддерживают, спортивная атмосфера заряжает", - сказал ранее Артамонов журналистам.

Полумарафон "Забег.РФ" проходил в седьмой раз. В этом году он получил статус международного после того, как к забегу присоединились и другие страны, среди которых Китай, Армения, Белоруссия, Таджикистан и Киргизия. Каждый участник получил брендированную футболку с символикой старта и медаль на финише.

Для тех, кто не смог выйти на старт 4 июня, организаторы подготовили онлайн-формат забега. Участие в полумарафоне приняли находящиеся на орбите российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Андрей Федяев, которые с больших мониторов, расположенных в зоне старта, напутствовали бегунов на всех дистанциях.