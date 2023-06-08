Турпоток в Чувашии за два года вырос более чем в 2,5 раза

Туристический поток на данный момент превысил допандемийный уровень

ТАСС, 8 июня. Объем туристического потока в Чувашии увеличился в 2,5 раза за последние два года и достиг 546 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации главы республики по итогам выступления главы региона Олега Николаева на российском туристическом форуме "Путешествуй".

"В Чувашской Республике за два года туристический поток увеличился более чем в два с половиной раза и достиг отметки в 546 тыс. туристов", - отмечается в сообщении.

Как уточнил Николаев ТАСС в кулуарах форума, туристический поток на данный момент превысил допандемийный уровень. "Если до пандемии в 2019 году у нас турпоток составлял примерно 424 тыс. человек, то по прошлому году у нас было более 530 тыс. туристов", - пояснил он.

Глава республики добавил, что в рамках стратегии развития туризма в Чувашии правительство республики поставило себе планку к 2030 году дойти до уровня не ниже миллиона туристов в год. "Мы ожидаем, что в этом году приблизимся к 600 тысячам. И это будет хорошая динамика, хорошая цифра, самое главное, она позволит закрепить те наработки", - подчеркнул собеседник агентства.

По словам Николаева, в последние годы благодаря национальному проекту "Туризм и развитие индустрии гостеприимства" туризм стал рассматриваться как инструмент регионального развития, а не просто как отрасль экономики. "Появились самостоятельные направления промышленного или медицинского туризма. Теперь людей, приезжающих за медицинской помощью из других стран или регионов России, больше воспринимают не как пациентов, а как туристов", - сообщил глава республики.

Николаев считает, что синхронизация различных программ региональных проектов в рамках национальных проектов вовлекает бизнес и увеличивает объем инвестиций в создание инфраструктуры. "Это способствует быстрому развитию туристической индустрии", - отметил он.

Детский туризм

Программа детского туризма в Чувашии в этом году охватит пять тысяч школьников, что на 1,7 тыс. учеников больше, чем годом ранее. "В прошлом году впервые реализовали программу детского туризма - 3 300 школьников с 5 по 9 классы путешествовали и узнали о Чувашии. В этом году их количество планируется увеличить до пяти тысяч - это ученики начальных и 10-11 классов", - сказал глава Чувашии.

По информации пресс-службы администрации главы республики, в Чувашии реализуется комплекс мероприятий по развитию детского туризма. Это двухдневные туристические программы с региональными маршрутами по региону. В республике запущено 6 детских региональных маршрутов, один из них предназначен для ребят с ограниченными возможностями здоровья.

В 2022 году в сферу туризма в Чувашии было инвестировано 1,6 млрд рублей. Это в два раза больше, чем годом ранее. В республике действует концепция и госпрограмма развития туризма до 2030 года. В ближайшее время планируется разработать стратегию развития до 2035 года.