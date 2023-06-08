Турмаршрут "Край звонких гуслей" стал основой для маршрута Беларусь - Марий Эл

Маршрут включает в себя посещение достопримечательностей в городе Йошкар-Оле, посещение города Козьмодемьянск, в котором сохранилась культура местного населения

ТАСС, 8 июня. Туристический маршрут "Край звонких гуслей", позволяющий познакомиться с культурой и историей луговых и горных мари, стал основой для формирования интеграционного маршрута Беларусь - Марий Эл. Об этом сообщила пресс-служба главы региона Юрия Зайцева.

"Министр экономического развития Российской Федерации Максим Решетников сегодня презентовал премьер-министру страны Михаилу Мишустину брендовый маршрут Марий Эл "Край звонких гуслей" в числе наиболее перспективных туристических направлений. Маршрут "Край звонких гуслей" стал основой для формирования интеграционного маршрута Беларусь - Марий Эл", - говорится в сообщении.

Маршрут включает в себя посещение достопримечательностей в городе Йошкар-Оле, посещение города Козьмодемьянск, в котором сохранилась культура местного населения. Также в маршрут входит посещение Этнографического музея под открытым небом, отражающего традиционную культуру и быт горных мари.

Отмечается, что в планах организовать информационный тур в Марий Эл для представителей туриндустрии Республики Беларусь.

В 2016 году маршрут Республики Марий Эл "Край звонких гуслей" включен Ассоциацией туроператоров России в перечень брендовых маршрутов России и рекомендован к реализации отечественным туроператорам. Маршрут также входит в федеральный проект Приволжского федерального округа "Великий волжский путь".