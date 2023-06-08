Памятники некрополя Цой-Педе в Чечне стали федеральными объектами культурного наследия

Комплекс расположен на труднодоступном каменном мысе в Итум-Калинском районе

ГРОЗНЫЙ, 8 июня. /ТАСС/. Более 70 сооружений погребального комплекса "Цой-Педе" в горах Чечни признаны объектами культурного наследия федерального значения. Соответствующий приказ Министерства культуры РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее, согласно единому государственному реестру, комплекс включал лишь шесть сооружений.

"Включить выявленные объекты <...> в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации <...> в качестве объектов культурного наследия федерального значения в составе объекта <...> "Комплекс сооружений городка мертвых "Цой-Педе", - говорится в документе.

Крупнейший на Северном Кавказе доисламский погребальный комплекс "Цой-Педе" расположен на труднодоступном каменном мысе в Итум-Калинском районе Чечни вблизи границы с Грузией.