В Приамурье выделили 4,4 млн рублей на отстрел волков

В регионе проводят работу по снижению численности этих хищников

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 июня. /ТАСС/. Власти Амурской области выделили 4,4 млн рублей на выплаты охотникам для сокращения численности волков в регионе, сообщается в телеграм-канале Охотуправления по региону в пятницу.

"Свыше 4,4 миллиона рублей выделено из областного бюджета на выплаты охотникам-волчатникам. В Приамурье продолжается работа по снижению численности хищников", - говорится в сообщении.

За каждого добытого волка охотник сможет получить на руки около 7,5 тыс. рублей. В среднем в Амурской области в год добывается около 400 волков. По информации ведомства, в большинстве случаев охотников при этом интересуют не шкуры, а именно возможность получить денежное вознаграждение.

"По данным последних учетов, в настоящее время на территории области живут 2 360 волков. Это пока еще больше нормы, однако результаты многолетней работы уже заметны - специалисты фиксируют тенденцию к снижению числа волков. Так, в 2021 году в Приамурье насчитали 3 015 серых хищников, годом ранее - 3 067", - приводятся слова начальника амурского управления по охране животного мира Алексея Абросимова.

Больше всего волков насчитывается на севере области - в Тындинском округе, Зейском и Мазановском районах. Реже они встречаются в южных, аграрных территориях, где практически нет лесов - Ивановском и Константиновском округах.